Pháp luật

Google News

Người phụ nữ 'giả chết' để nhận 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thị Thu lên kế hoạch với mẹ đẻ để dựng vở kịch “giả chết” nhằm chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Sau 5 năm lẩn trốn, người phụ nữ trở về địa phương thì bị công an làm rõ hành vi, bắt giữ.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ Thu, cùng trú phường Quang Trung) để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Trước đó, UBND phường Quang Trung báo thông tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa về việc Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm trước, được tổ chức mai táng, cấp giấy chứng tử, nhưng nay bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục hủy giấy chứng tử.

3340.jpg
Nguyễn Thị Thu và mẹ đẻ bị công an tạm giữ.

Từ tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định năm 2020 khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Thu thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ là bà Thập. Thời điểm này, Thu đang mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Công an cáo buộc, Thu đã bàn bạc với mẹ đẻ để lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm. Bà Thập ban đầu không đồng ý nhưng con gái thuyết phục nên đã chấp nhận làm theo.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Sau đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người dân ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa).

Thu sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ.

6197.jpg
“Kịch bản giả chết” của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do “đã chết”, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phúc
#bảo hiểm #giả chết #trộm cắp #Thanh Hóa #Nguyễn Thị Thu #bảo hiểm nhân thọ #gian lận

