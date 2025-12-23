Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ thông thầu thiết bị trạm quan trắc

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định truy nã đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo, ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc trụ sở chính quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả công tác truy bắt các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (SN 1982, ngụ tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu nghiêm trọng", liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Qua điều tra xác định, Nhung là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.
Với vai trò trên, Nhung đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá và các thành viên của chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của công ty này.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà cùng 4 bị can khác trong vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).