Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ thông thầu thiết bị trạm quan trắc

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty AIC) và Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định truy nã đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

11.jpg
Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo, ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc trụ sở chính quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả công tác truy bắt các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (SN 1982, ngụ tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu nghiêm trọng", liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Qua điều tra xác định, Nhung là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Với vai trò trên, Nhung đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá và các thành viên của chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của công ty này.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà cùng 4 bị can khác trong vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tân Lộc
#Cà Mau #AIC #truy nã #vi phạm đấu thầu #Nguyễn Thị Thanh Nhàn #Trần Mạnh Hà #đấu thầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục