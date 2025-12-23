Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ thông thầu thiết bị trạm quan trắc

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định truy nã đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo, ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc trụ sở chính quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả công tác truy bắt các bị can theo đúng quy định của pháp luật.