Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố hai anh em ruột xông vào quán nhậu chém 3 người thương vong

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố hai anh em ruột và một đối tượng liên quan vụ mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan tới vụ mang mã tấu xông vào quán nhậu chém 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng đều bị khởi tố về hành vi “Giết người” gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc, trú làng Jút 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) và em ruột Phan Văn Hòa (SN 2001, tên thường gọi Trúc Hòa), Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tổ 3, phường Hội Phú).

tien-phong.jpg
Các đối tượng bị bắt trong vụ án mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 4h ngày 17/12, Hòa cùng Anh ngồi nhậu ở quán tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (đều thuộc phường Diên Hồng). Lúc đi vào nhà vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán nhậu. Trong lúc cự cãi, Hòa đã dùng tay đánh vào mặt của anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku) là quản lý quán nhậu. Lúc này, anh H. cùng bạn bè có mặt tại đây đã xông vào đánh lại Hòa.

Bị đánh, Hòa bảo với Anh dùng xe máy chở về nhà, nói với Thuận về sự việc trên. Sau đó, Anh tiếp tục chở theo anh em Hòa, Thuận mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi xay quay lại quán nhậu, xông vào khu vực quầy chém nhiều người tại đây.

Hậu quả khiến anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong, anh H. cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và T.T.L. (SN 1989, trú phường Diên Hồng) bị thương.

Sau khi gây án, trưa cùng ngày, cả 3 đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiền Lê
#Gia Lai #vụ án mạng #khởi tố #chém nhau #quán nhậu #bắt giữ #giết người #phường Diên Hồng #manh động #hai anh em #tử vong #bia rượu

Xem thêm

Cùng chuyên mục