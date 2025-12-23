Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Xét xử 31 bị cáo về tội giết người, gây rối trật tự tại Đồng Tháp

Chúc Trí - Tấn Minh
TPO - Ngày 23/12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 31 bị cáo về các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Huỳnh Phúc Luân, Phạm Nghĩa Nhân bị tòa án xử về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 15 bị cáo bị xét xử về tội giết người, 14 bị cáo bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

z7356200876180-8d4276b9aae1ca2778395fff3674d27e.jpg
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với Trần Đăng Khoa về việc nợ tiền xăm hình nên Lê Quốc Huy rủ Huỳnh Phúc Luân (biệt danh Luân "tattoo") cùng 23 người khác tìm đánh nhóm của Khoa để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20h ngày 6/5/2023, nhóm của Huy sau khi chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi, còn Luân và Nghĩa Nhân chuẩn bị 3 khẩu súng (2 súng quân dụng). Sau đó nhóm này đi xe máy đến nhà ông Trần Văn Nghĩa (ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ) để tìm nhóm của Khoa đánh nhau. Trên đường đi, cả nhóm không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng, mang theo hung khí hò hét, nẹt pô xe trên đường.

Khoảng 19h20 cùng ngày, nhóm của Trần Đăng Khoa gồm 6 người cũng chạy xe máy đi tìm nhóm của Huy để đánh nhau. Trên đường đi, cả nhóm chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, có mang theo hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi... hò hét, nẹt pô xe gây mất trật tự công cộng.

Khi đền nhà ông Nghĩa, không gặp nhóm của Khoa, nên nhóm của Huy, Luân đập phá tài sản tiệm xăm của Khoa. Sau đó, nhóm của Khoa về đến, gặp nhóm của Huy rồi cả 2 bên lao vào rượt đuổi, đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Luân và Nghĩa Nhân sử dụng súng bắn đạn chì là vũ khí quân dụng bắn chỉ thiên và truy đuổi nhóm của Khoa.

Luân dùng súng bắn vào người Khoa, gây thương tích tỉ lệ 28%.

z7356200741935-ab7fcfbbbe294c7ee108b4a716044077.jpg
Bị cáo tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Quốc Huy là người chủ mưu, Luân và Nhân tích cực, trực tiếp thực hiện tội phạm, trực tiếp thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 - 26/12.

Chúc Trí - Tấn Minh
