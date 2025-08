Công an Đồng Tháp ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

TPO - Công an tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND).

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi lễ. Lễ ra quân được kết nối trực tuyến đến công an 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát lệnh ra quân.

Đợt cao điểm thực hiện từ ngày 1/8 đến 15/9. Công an các đơn vị cấp tỉnh và công an cấp xã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, đợt cao điểm đề ra mục tiêu phải kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm phấn đấu đạt trên 80%, nhất là tỷ lệ điều tra khám phá án tội phạm về lừa đảo, trộm cắp, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Trần Trí Quang yêu cầu công an các đơn vị cấp tỉnh và công an cấp xã, Đồn công an trong toàn tỉnh phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở ngành và chỉ đạo trong toàn lực lượng công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm, trong đó tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh chính trị trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề để kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình nhằm kịp thời phát hiện các vấn đề “nổi” để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng”.