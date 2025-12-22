Đối tượng truy nã bị bắt khi đang dùng ma tuý với bạn

TPO - Ngày 21/12, thông tin từ công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Mỹ Đức Tây vừa bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đối tượng đang bị truy nã.

Qua nguồn tin tố giác tội phạm, rạng sáng 21/12, Tổ công tác của Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) kiểm tra một nhà kho trên địa bàn và bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 gói ni lông chứa ma túy cùng một số đồ vật khác có liên quan.



Đối tượng Nguyễn Vũ Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quốc Duy (SN 1989); Nguyễn Thanh An (SN 2002, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây); Nguyễn Vũ Hùng (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Qua xác minh, điều tra, Công an xã Mỹ Đức Tây xác định Nguyễn Vũ Hùng là đối tượng đang bị truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hùng bỏ trốn từ tháng 8/2018, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã từ tháng 9/2019.

Công an xã Mỹ Đức Tây thu giữ tang vật, lập hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.