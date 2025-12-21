Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đánh nhau với hàng xóm, vợ chồng và con trai cùng bị khởi tố

Huỳnh Thủy
TPO - Dù đã được hòa giải nhưng hai gia đình vẫn cầm hung khí lao vào đánh nhau. Hậu quả 7 người bị khởi tố, trong đó có vợ chồng và con trai trong cùng một gia đình.

Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó có 3 người trong cùng một gia đình gồm: Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi), vợ là Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi) và con trai Huỳnh Đức Tân (21 tuổi), cùng trú tại xã Krông Ana. Bốn bị can còn lại là Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi), trú cùng địa phương.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Huỳnh Xuân Hùng để điều tra về hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Sáu bị can còn lại bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

tienphong-1-5150.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Anh Đức

Theo điều tra ban đầu, gia đình ông Hùng và gia đình bà Trần Thị Thúy Vân (48 tuổi) là hàng xóm, từng phát sinh mâu thuẫn và đã được tổ tự quản hòa giải nhưng không thành. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11/10, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, dùng hung khí lao vào đánh nhau, gây thương tích cho cả hai bên, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mâu thuẫn #hàng xóm #khởi tố #đánh nhau

