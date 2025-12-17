Đột nhập nhà hàng xóm phá két sắt trộm 360 triệu đồng

TPO - Biết nhà hàng xóm vừa bán cà phê và thu về số tiền lớn, Lường Văn Tiên (SN 1963, trú tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) đã đột nhập, phá két sắt để trộm 360 triệu đồng.

Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt Lương Văn Tiên.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Tiên để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15/12, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo từ Công an xã Phiêng Cằm về việc gia đình anh Cầm V.T. (trú tại bản Huổi Sàng, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt và lấy trộm số tiền lớn. Qua kiểm tra ban đầu, tổng số tiền bị mất được xác định là 360 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực IV và Công an xã Phiêng Cằm tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Sau gần 19 giờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Lường Văn Tiên, người cùng bản với bị hại. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiên, bao gồm nhà ở và khu vực vườn xung quanh.

Kết quả khám xét cho thấy, lực lượng chức năng đã thu giữ đầy đủ số tiền 360 triệu đồng do đối tượng trộm cắp. Số tiền này được cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau như chuồng dê, dưới chậu trồng rau, trên cột nhà…

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một chiếc búa đinh và một dụng cụ đục kim loại, nghi là công cụ Tiên sử dụng để phá cửa và đục két sắt.

Đối tượng Lường Văn Tiên phá két sắt và lấy đi 360 triệu đồng của nhà anh Cầm V.T.



Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Tiên khai nhận do biết gia đình anh T. vừa bán cà phê được số tiền lớn, lại không có người ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng đã đột nhập qua cửa bếp, phá két sắt trong phòng ngủ, lấy toàn bộ số tiền rồi chia nhỏ, cất giấu ở nhiều nơi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.