Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cô gái bị thao túng cạy két sắt gia đình trốn vào nhà nghỉ ở Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do bị thao túng tâm lý, một cô gái sinh năm 2005 ở phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) đã dùng búa, xà beng cạy phá két sắt của gia đình theo sự chỉ đạo của các đối tượng lừa đảo rồi trốn vào nhà nghỉ.

1000008049.jpg
Cháu N.T.T bị thao túng tâm lý đã dùng búa, xà beng cạy phá két sắt của gia đình

Theo thông tin từ Công an phường Mạo Khê, khoảng 11 giờ ngày 5/12/2025, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị P.T.M về việc con gái là N.T.T (SN 2005) rời khỏi nhà từ chiều 3/12/2025, mang theo xe máy điện và máy tính xách tay, gia đình không thể liên lạc.

Đến khoảng 23 giờ ngày 4/12/2025, chị P.T.M nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của con gái với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo không được báo cơ quan Công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cháu N.T.T.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an phường Mạo Khê đã khẩn trương báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp chỉ đạo, đồng thời triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm nạn nhân.

1000008050.jpg
Công an phường Mạo Khê bàn giao cháu N.T.T cho gia đình chị P.T.M.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện N.T.T đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu Yên Trung, phường Mạo Khê trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa cháu về trụ sở làm việc và bàn giao cho gia đình, qua đó ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Trước đó, do bị thao túng tâm lý, cháu N.T.T đã dùng búa, xà beng cạy phá két sắt của gia đình theo sự chỉ đạo của các đối tượng lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, cháu N.T.T cho biết đã nhận cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ các đối tượng giả danh cán bộ Công an và Viện kiểm sát, thông báo cháu liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng yêu cầu cháu thuê phòng trọ ở một mình, không liên lạc với người thân, đồng thời cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để “phục vụ xác minh”. Do lo sợ, cháu đã làm theo, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản và nhắn tin đe dọa gia đình nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Cảm kích trước tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an, gia đình chị P.T.M đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự tin tưởng và biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mạo Khê.

Hoàng Dương
#bắt cóc online #Quảng Ninh #công an #giải cứu #lừa đảo #cạy két sắt #trốn vào nhà nghỉ

Xem thêm

Cùng chuyên mục