Hai nhà máy chi 1 tỷ đồng để Cục An toàn thực phẩm 'đi tắt' quy trình

TPO - Để các nhà máy dược được cấp phép và duy trì hoạt động, lãnh đạo doanh nghiệp đã chi tiền cho cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế trong suốt quá trình xin xếp lịch thẩm định, kiểm tra và hậu kiểm. Đổi lại, nhiều sai sót được “ghi giảm”, bỏ qua hoặc được hướng dẫn khắc phục mang tính hình thức.

Bôi trơn hơn 1 tỷ đồng để “đi tắt” quy trình

Ông Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục ATTP - trái) và Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng).

Theo kết luận điều tra, trong vụ án xảy ra tại Cục ATTP, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, nhiều lãnh đạo, cán bộ của Cục này đã nhận hối lộ để can thiệp vào việc thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).

Từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediaUS đã chi hơn 1 tỷ đồng cho các cá nhân thuộc Cục ATTP để phục vụ việc thẩm định, hậu kiểm và cấp tổng cộng 4 giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy Công ty CP Dược phẩm MediUSA.

Mục đích của các khoản chi này, theo kết luận điều tra, là để đoàn thẩm định “ghi giảm số lỗi”, hướng dẫn cách khắc phục, kéo dài thời gian sửa chữa sai phạm và bỏ qua những tồn tại chưa được xử lý triệt để. Đoàn thẩm định do Cục ATTP chủ trì, với sự tham gia của đại diện Chi cục ATTP Hà Nội và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Lần đưa hối lộ đầu tiên diễn ra ngay từ khâu xin xếp lịch thẩm định nhà máy. Nguyễn Năng Mạnh đã đưa tiền cho Cao Văn Trung, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc, Trưởng đoàn thẩm định để ông Trung chuyển lại cho Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục ATTP) và Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng).

Sau khi Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thành lập đoàn thẩm định hai nhà máy MediUSA và MediPhar năm 2020, Nguyễn Năng Mạnh đã 4 lần đưa cho Cao Văn Trung tổng cộng 120 triệu đồng. Trong đó, Trung đưa lại 40 triệu đồng cho Nguyễn Hùng Long và 80 triệu đồng cho Nguyễn Thanh Phong.

“Giảm lỗi” trong thẩm định, hậu kiểm

Ngày 19/6/2020, đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định tại Nhà máy MediUSA, lập biên bản xác định còn nhiều tồn tại, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và báo cáo kết quả. Cùng ngày, theo yêu cầu của Trưởng đoàn Cao Văn Trung, Nguyễn Năng Mạnh phải chi 165 triệu đồng để “lo việc”, gồm: 50 triệu đồng cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong; 30 triệu đồng cho Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long; 30 triệu đồng cho Cao Văn Trung; phần còn lại chia cho các thành viên đoàn.

Đến ngày 23/11/2023, khi nhà máy MediUSA được thẩm định lại, dù tiếp tục còn tồn tại, Nguyễn Năng Mạnh vẫn phải chi thêm 190 triệu đồng cho đoàn kiểm tra, trong đó Cục trưởng và Phó Cục trưởng mỗi người nhận 30 triệu đồng.

Tương tự, trong các đợt thẩm định và thẩm định lại đối với Nhà máy MediPhar, Nguyễn Năng Mạnh đã chi tổng cộng 390 triệu đồng tiền hối lộ.

Đáng chú ý, kết luận điều tra nêu rõ: dù các đoàn thẩm định đều kiến nghị doanh nghiệp khắc phục tồn tại, nhưng việc khắc phục của MediUSA và MediPhar chỉ mang tính đối phó, hình thức. Tuy nhiên, do đã nhận tiền, Cao Văn Trung vẫn đề xuất Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long cấp đủ 4 giấy chứng nhận GMP cho hai nhà máy.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi hối lộ không dừng lại ở khâu cấp phép. Ngày 9/11/2022, trong quá trình hậu kiểm Nhà máy MediPhar, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều lỗi về an toàn thực phẩm. Theo đó, Nguyễn Năng Mạnh đã đề nghị Trưởng đoàn Cao Văn Trung bỏ qua các sai phạm.

Cao Văn Trung đồng ý và yêu cầu chi 200 triệu đồng. Khoản tiền này được chia cho Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng; Nguyễn Hùng Long và chính Trung mỗi người 30 triệu đồng; số còn lại chia cho các thành viên khác trong đoàn hậu kiểm.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ quá trình trên diễn ra có hệ thống, kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ Cục ATTP, làm méo mó quy trình quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.