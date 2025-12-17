Nguyễn Văn Đài phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân

TPO - Theo Viện KSND Tối cao, từ 21/7/2025 - 7/11/2025, bị cáo Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Không nhận thức được tính nhân đạo của pháp luật, tiếp tục chống phá

Viện KSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại Hưng Yên; nơi ở hiện tại Cộng hòa Liên bang Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Đài là bị án, được TAND TP Hà Nội tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quyết định số 17/2018/QĐ-CA ngày 7/6/2018. Cùng ngày, Đài được xuất cảnh đi Cộng hòa Liên bang Đức, chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh Đài không nhận thức được tính nhân đạo của pháp luật để hướng thiện mà tiếp tục có hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, kênh trên mạng Internet, gồm: Facebook “Nguyễn Văn Đài (David Nguyễn)”, “Nguyễn Văn Đài”, “Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam”, nhóm Facebook “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Bạn”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS"; Youtube “D10TV - Luật sư Nguyễn Văn Đài”; tài khoản X “Luật sư Nguyễn Văn Đài”; blog "nguyenvandai.blogspot.com".

Các tài khoản, kênh nêu trên đăng tải rất nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu thập, trích xuất 11 video clip và 2 bài viết từ các tài khoản, kênh nêu trên của Đài để làm căn cứ xử lý theo quy định; đồng thời tiến hành trưng cầu giám định.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Hình ảnh, tiếng nói của người đàn ông trong 9/11 video clip là hình ảnh, tiếng nói của Nguyễn Văn Đài, không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh; 2/11 video clip được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Còn Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội có Văn bản giám định, kết luận: 11/11 video clip và 1/2 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài.

Cần xử lý nghiêm

Căn cứ vào các chứng cứ nêu trên, Viện KSND Tối cao kết luận: trong thời gian từ ngày 21/7/2025 - 7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm Nguyễn Văn Đài trước pháp luật.

Về nhân thân, Nguyễn Văn Đài từng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Hiện, Nguyễn Văn Đài đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã.

Vài ngày trước, TAND TP Hà Nội ra quyết định sẽ mở phiên xét xử Nguyễn Văn Đài vào ngày 31/12. Đồng thời, kêu gọi bị cáo này ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.