Pháp luật

Google News

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong vì mâu thuẫn cá nhân

Minh Đức
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 tử vong nghi do bị bạn cùng trang lứa dùng dao đâm sau khi hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16/12, trên địa bàn xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là em V.T.T. (SN 2012), học sinh lớp 8.

screen-shot-2025-12-17-at-074355.png
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CVT.

Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, em T. và một nữ sinh khác (cũng học lớp 8 nhưng khác trường) đã hẹn gặp nhau để nói chuyện, giải quyết xích mích. Trong quá trình gặp gỡ, nữ sinh còn lại bất ngờ rút dao đâm vào người em T., khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nữ sinh gây án hiện chưa được công bố.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cùng các phòng chuyên môn đã xuống địa bàn, nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên liên quan.

Nguyên nhân cụ thể vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Minh Đức
