Pháp luật

Lật tẩy đường dây xuất khẩu trái phép khoáng sản quy mô lớn sang Trung Quốc

Nguyễn Dũng
TPO - Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc thông qua nền tảng WeChat, sau đó điều hành toàn bộ các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép hơn 650 tấn hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hồ sơ đối với 2 tờ khai hải quan do Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đăng ký xuất khẩu 23 container hàng hóa, khai báo là “xỉ đa kim thu gom trong quá trình luyện kim”.

99c67c16503ae1f8034deecd7a05598c.jpg
Lô hàng tại cảng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh C.A

Quá trình kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu giám định và xác minh thực tế cho thấy, hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với nội dung khai báo. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, hàng hóa trong các container chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như doanh nghiệp khai báo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc thông qua nền tảng WeChat, sau đó điều hành toàn bộ các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.

f0e32a096aaab36bd63927b2c6921848.jpg
Tang vật thu giữ được. Ảnh C.A

Các đối tượng khác được phân công thực hiện việc khai báo hải quan, làm việc tại cảng, thành lập và quản lý pháp nhân “ma”, mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã gian dối trong khai báo tên gọi, mã HS, chủng loại hàng hóa nhằm đánh tráo bản chất khoáng sản, né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý để đưa tài nguyên ra nước ngoài.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng hàng hóa vi phạm là 652.080 kg, với hàm lượng đồng trung bình 26,25%. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận giá trị hàng hóa vi phạm nhiều tỷ đồng, đủ căn cứ xử lý theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

1jcjso1lt-7t2ngq.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và nguồn gốc số hàng nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#xuất khẩu trái phép #khoáng sản #TPHCM #đường dây tội phạm #Trung Quốc #đồng #đấu tranh chống buôn lậu

