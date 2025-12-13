Thứ trưởng Bộ Công an nói về chuyên án ma túy nghìn tỷ 1025C

Chiều ngày 12/12, tại trụ sở Công an TPHCM, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chủ trì Hội nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên án 1025C. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia quy mô lớn, nhiều vũ khí và đối tượng nguy hiểm.

Clip lực lượng chức năng thu giữ số ma túy từ vụ án. Nguồn C.A

Tham dự còn có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM...

“Một chuyên án công phu, bài bản, phối hợp nhiều lực lượng”

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, chuyên án 1025C là kết quả của quá trình đấu tranh công phu, huy động sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ, Công an TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hải quan và lực lượng chức năng nước ngoài.

Thứ trưởng Long cho biết, đường dây này “hoạt động rất tinh vi, nhiều tầng lớp”, do các đối tượng truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài, sử dụng mạng xã hội, kỹ thuật số và các biện pháp che giấu tinh vi để giao dịch ma túy và chuyển tiền.

“Công tác xác minh, thu thập chứng cứ gặp vô vàn khó khăn, nhưng các đơn vị đã phối hợp rất chặt chẽ và kiên quyết, qua đó triệt phá thành công chuyên án”, Thứ trưởng nói.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), cuối năm 2025, lực lượng nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu một tổ chức tội phạm vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với quy mô lớn, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu.

Lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Nguồn C.A

Sau khi xác lập Chuyên án 1025C, C04 triển khai lực lượng bám địa bàn, thu thập thông tin, xác định phương thức hoạt động tinh vi của đường dây.

Tội phạm thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng: tập kết ma túy ở nước ngoài, ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực biên giới, sau đó đưa qua đường tiểu ngạch vào nội địa. Khi đến TP.HCM, chúng thuê kho hàng để giấu và chia nhỏ “hàng”. Mỗi chuyến đều có xe cảnh giới đi trước để phát hiện lực lượng chức năng.

Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TPHCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui – loại chất đang gia tăng gần đây.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngay sau hai mũi mở màn, gần 200 trinh sát thuộc các tổ công tác trong và ngoài nước đồng loạt tấn công. Tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt tám đối tượng, thu 38 kg ma túy, nhiều dung dịch và máy móc sản xuất ma túy đá và nước vui.

Tại TPHCM, công an bắt 8 đối tượng khác, thu giữ 250 viên và 50g ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, công an bắt 13 đối tượng, thu 10 g ma túy, ba khẩu súng, 15 viên đạn và bốn xe ô tô. Tại Vĩnh Long và Tây Ninh bắt giữ 3 đối tượng.

Tổng cộng, chuyên án đã bắt 37 đối tượng (gồm hai người nước ngoài), thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, ba khẩu súng, 15 viên đạn, bốn ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, có vũ khí, manh động

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các nghi phạm trong chuyên án đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nhiều tên có tiền án, tiền sự, mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt. Một số đối tượng chủ chốt đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Tang vật, vũ khí thu được từ vụ án.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã “khống chế, bắt giữ cơ bản tất cả đối tượng trong nước”, đồng thời phối hợp với nước bạn xác định nơi ẩn náu của nhóm đối tượng trốn ra nước ngoài.

Thứ trưởng cho biết, chuyên án 1025C là một trong những chuyên án đầu tiên phối hợp sâu với lực lượng chức năng quốc tế trong quá trình điều tra, bắt giữ. Thể hiện hiệu quả của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy, đặc biệt trên tuyến biên giới Tây Nam và trong kiểm soát giao dịch xuyên biên giới. Và đây là tiền đề quan trọng cho nhiều chuyên án lớn trong thời gian tới”.

Ông cũng yêu cầu C04 và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, đấu tranh triệt phá cả các nhánh hoạt động trong và ngoài nước. Củng cố tài liệu để khởi tố, truy tố, xét xử đúng quy định liên ngành, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. Tập trung xác minh dòng tiền – “mắt xích then chốt của các đường dây ma túy xuyên biên giới”.

Công an xác minh, phân loại tang vật.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết tình hình tội phạm ma túy trong nước và thế giới “tiếp tục diễn biến rất phức tạp”, yêu cầu công an các địa phương nêu cao vai trò nòng cốt, duy trì tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh – an toàn xã hội.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục C04 cho biết chuyên án đạt kết quả cao nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ. Ngoài ra, sự phối hợp liên tục giữa các đơn vị trong quá trình điều tra, theo dõi, phá án. Sự quyết tâm, trách nhiệm và dấn thân của các trinh sát, dù đối tượng cực kỳ nguy hiểm và có vũ khí... góp phần làm nên thành công.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao thư khen cho các đơn vị tham gia chuyên án.

C04 khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 1025C, kiến nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp quốc tế, tăng cường siết chặt kiểm soát ma túy từ xa vào Việt Nam.