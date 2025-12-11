Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố chủ đất cho chôn lấp gần 2.900 tấn chất thải trái phép

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 11/12, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) để điều tra về hành vi cho chôn lấp trái phép gần 2.900 tấn chất thải tại bãi đất trống ở phường An Khánh. Đây là một trong những vụ đổ thải trái quy định quy mô lớn nhất được phát hiện thời gian gần đây.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ 363 Công an phường An Khánh phát hiện T.X.T điều khiển xe ba gác vận chuyển khoảng 420 kg chất thải (lá cây, cành cây tươi) chuẩn bị đổ xuống bãi đất trống nói trên.

anh-1-tong-dat-thi-hanh-lenh-voi-do-hong-trinh.jpg
Bà Trinh - chủ đất tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện H.V.Q điều khiển xe máy chở khoảng 120 kg chất thải gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng địa điểm để đổ trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, cả hai khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến khu vực này, với giá từ 200.000 – 400.000 đồng/lượt.

Tổ tuần tra nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường để làm rõ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Từ lời khai và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Khánh xác định bãi đất nơi các đối tượng chuẩn bị đổ thải thuộc quyền quản lý của Đỗ Hồng Trinh. Đối tượng này đã lợi dụng phần đất của mình để thu phí trái phép và cho nhiều người đổ, chôn lấp chất thải từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, diện tích đất bị đổ thải là hơn 2.019 m². Diện tích chôn lấp thực tế hơn 1.824 m²; Khối lượng chất thải bị chôn lấp hơn 2.870 tấn...

Lượng chất thải khổng lồ này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đất đai và trật tự quản lý tài nguyên đô thị tại địa phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hồng Trinh để điều tra về hành vi cho chôn lấp trái phép gần 2.900 tấn chất thải theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Chất thải #TPHCM #Chôn lấp #Đỗ Hồng Trinh #Ô nhiễm môi trường #Vi phạm pháp luật #Bất chính

