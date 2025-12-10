Người phụ nữ tử vong sau va chạm container trên 'tuyến đường tử thần'

TPO - Tài xế điều khiển xe đầu kéo container biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ vòng xoay đến cảng Phú Hữu (TPHCM). Khi đến giao lộ với đường 980, xe container va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng hơn 11h ngày 10/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường, TPHCM) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, tài xế điều khiển xe đầu kéo container biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông theo hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi cảng Phú Hữu. Đến giao lộ đường 980, xe container va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.

Người dân xót xa trước sự ra đi của nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, sáng cùng ngày, nạn nhân (53 tuổi) đi bán rau cho người quen cách nhà khoảng 2 km. Trên đường trở về, bà không may gặp nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục ghi nhận lời khai và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh được người dân ví là "con đường tử thần" vì nhỏ hẹp, xuống cấp, xe máy phải lưu thông cùng các phương tiện tải trọng lớn như xe container tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.