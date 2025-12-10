Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bắc Ninh điều động, biệt phái 200 công chức, viên chức

Nguyễn Thắng
TPO - Trên cơ sở rà soát, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã điều động, biệt phái hơn 117 công chức, viên chức từ khối Đảng và đoàn thể có chuyên môn sâu sang làm việc khối chính quyền, đồng thời điều động 83 công chức từ khối nhà nước sang khối Đảng để phù hợp chuyên môn.

Còn thiếu cán bộ chuyên môn

Tại phiên chất vấn kỳ họp lần thứ 8 của HĐND tỉnh Bắc Ninh hôm nay (10/12), nhiều đại biểu đề cập tới các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp cán bộ khi tổ chức chính quyền 2 cấp, những tồn tại của trạm y tế xã, phường.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiệp – Tổ đại biểu số 11 (khu vực huyện Lạng Giang cũ), qua hoạt động của chính quyền 2 cấp, công tác tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn một số hạn chế như chưa có đủ số cán bộ, công chức; thiếu người làm việc ở một số lĩnh vực quan trọng (như xây dựng, kế toán, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục…). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ông Hiệp đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới về vấn đề này.

Ông Đặng Hồng Chiến – Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trả lời chất vấn của các đại biểu, ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết nguyên nhân của những hạn chế là số lượng công chức chuyên môn tại huyện, thành phố trước không đủ để bố trí đều về các xã như phòng y tế và tư pháp có từ 2 – 3 biên chế, chuyên ngành thông tin chỉ có 1 – 2 người.

Công tác bố trí cán bộ, điều chuyển từ cấp huyện về cấp xã diễn ra trong thời gian rất ngắn và gấp nên việc kiểm soát của cấp tỉnh chưa bao quát hết. Sau khi thực hiện tinh giản biên chế, một số xã, phường còn thiếu số lượng cán bộ và công chức so với biên chế được giao, trong khi Trung ương chưa giao biên chế chính thức nên chưa thực hiện tuyển dụng, bổ sung kịp thời.

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu triển khai một số giải pháp. Cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát đội ngũ công chức, viên chức để đảm bảo đúng chuyên môn, phù hợp vị trí việc làm.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trả lời chất vấn.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng, mỗi lớp có 100 học viên tập trung 8 lĩnh vực như nội vụ, tài chính, môi trường, xây dựng.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phối hợp các ngành, địa phương rà soát, điều động 47 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh về cấp xã, từ xã thừa sang xã thiếu; biệt phái 77 viên chức xã làm công chức xã; biệt phái 68 công chức, viên chức từ tỉnh về xã; tổ chức tuyển dụng 778 giáo viên từ mầm non đến THPT.

Trên cơ sở rà soát, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã điều động, biệt phái hơn 117 công chức, viên chức từ khối Đảng và đoàn thể có chuyên môn sâu sang làm việc khối chính quyền, đồng thời điều động 83 công chức từ khối nhà nước sang khối Đảng để phù hợp chuyên môn.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cùng xã, phường rà soát và kiên quyết điều chuyển các trường hợp có chuyên môn sâu, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai, tài chính chuyển về làm bộ phận chuyên môn của khối chính quyền. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng đề án vị trí việc làm và phân bổ chỉ tiêu biên chế, hướng dẫn các địa phương.

Bất cập y tế tuyến xã

Đại biểu Dương Công Định đặt câu hỏi đến Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về cơ sở vật chất nhiều trạm y tế xã đã xuống cấp, vị trí đặt trạm y tế xã không phù hợp, nhân lực thiếu, không đồng bộ; đề nghị ngành y tế tham mưu tỉnh giải pháp khắc phục các hạn chế của trạm ý tế xã sau khi chính quyền hai cấp hoạt động.

tp-3.jpg
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa trả lời chất vấn.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, việc đảm bảo hoạt động của 99 trạm y tế phường, xã theo mô hình mới trong địa bàn tỉnh gặp một số bất cập, khó khăn. Cụ thể, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, nhưng chưa sửa đổi các văn bản luật khác liên quan để phù hợp điều kiện hoạt động của trạm y tế theo mô hình mới.

Định mức nhân lực của trạm y tế theo Thông tư số 03 ngày 17/2/2023 của Bộ Y tế áp dụng cho mô hình trạm y tế cũ, không phù hợp mô hình mới và địa bàn xã rộng, dân số ít, đặc biệt vùng sâu, vùng xa.

Trụ sở trạm y tế xã xuống cấp, hiện chưa có hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế cho mô hình trạm y tế mới sau khi chính quyền 2 cấp hoạt động; quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế xã theo Thông tư 28 ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế chưa phù hợp để triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Thông tư 43.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo Bộ Y tế về những bất cập nêu trên của trạm y tế xã khi triển khai theo mô hình mới.

Nguyễn Thắng
