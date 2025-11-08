Chính quyền địa phương 2 cấp: Xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…

Bất động sản được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến. Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đặc biệt là trước tác động của tình hình đầy biến động trên thế giới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; số doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn (trên 190 nghìn). Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng (chưa thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn).

Bên cạnh đó, giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025).

Làm mới các động lực tăng trưởng

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tới đây, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu này và có biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, thách thức đã chỉ ra.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ. Ảnh: VGP

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh 12 nội dung trọng tâm. Trong đó, cần chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Về định hướng chính sách, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến giải pháp làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng chỉ rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nêu rõ, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân.

Về tiêu dùng, phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, nhất là dịp lễ, tết.

Còn về xuất khẩu, cần triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, chất lượng cao tại các thị trường trọng điểm; thúc đẩy đàm phán, phấn đấu ký kết Hiệp định FTA với khối Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025…

Thủ tướng cũng lưu ý vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (trong đó cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…).