Thủ tướng yêu cầu di dời dân tại các khu vực nguy hiểm trước 15 giờ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 6/11, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo, bão số 13 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Trên đất liền từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất.

Trước 15h hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm. Ảnh VGP

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng ngày 6/11; quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Cùng với đó, cần triển khai ngay lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, vật tư, phương tiện, đồng thời phân công cán bộ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ.