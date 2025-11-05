Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

QUẢNG NGÃI:

Yêu cầu công bố đường dây nóng cấp xã để ứng phó bão số 13

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để ứng phó bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng của UBND cấp xã và các chức danh thuộc UBND cấp xã để người dân trên địa bàn biết, thuận tiện liên hệ khi có tình huống khẩn cấp.

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ban hành công điện khẩn ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13), yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng chức năng tập trung cao độ ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo dự báo, bão có khu vực ảnh hưởng rộng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to. Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

tp-2749.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”.

Đối với ứng phó trên biển, tỉnh yêu cầu hoàn tất việc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn trước 17h ngày 5/11. Từ 19h cùng ngày, cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, bao gồm tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn và Đảo Lớn – Đảo Bé, cho đến khi thời tiết ổn định. Các tàu đã vào bờ phải neo đậu an toàn, nghiêm cấm ở lại trên phương tiện khi có gió mạnh.

Trên đất liền, các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kịch bản ứng phó bão mạnh và mưa lũ sau bão, hoàn thành chậm nhất ngày 5/11. Công tác di dời dân ở vùng nguy hiểm, ven biển, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở phải hoàn thành trước 16h ngày 6/11. Riêng khu vực ven biển phía Nam và huyện đảo Lý Sơn hoàn thành trước 13h cùng ngày.

Tỉnh yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng của UBND cấp xã và các chức danh thuộc UBND cấp xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị để người dân trên địa bàn biết, thuận tiện liên hệ khi có tình huống khẩn cấp.

tp-2740.jpg
Tính đến 16h ngày 5/11, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 197 tàu/2763 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, trạm y tế; chủ động phương án bảo vệ hồ đập, công trình thủy điện, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước. Các ngành giáo dục, công thương, nông nghiệp, y tế, giao thông… phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Tính đến 16h ngày 5/11, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.400 tàu. Neo đậu tại bến hơn 6.200 tàu. Hiện còn 197 tàu/2763 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão

Chiều mai, Quảng Ngãi sẽ học sinh nghỉ học để tránh bão Kalmaegi

Chiều 5/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có công văn khẩn đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão bão số 13.

e21bb1f4ef9e63c03a8f.jpg
3192856677765551821.jpg
74bae2c018b694e8cda7.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân chằng chống nhà cửa.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương, đơn vị cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 cho đến khi có thông báo mới. Các trường phải rà soát, gia cố cơ sở vật chất như mái tôn, cửa sổ, phòng học, cây xanh, khu nội trú… để hạn chế thiệt hại do bão Kalmaegi.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động di dời, bảo quản thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu và sao lưu dữ liệu điện tử ở nơi an toàn. Những trường có điều kiện phù hợp cần sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp nhận, hỗ trợ người dân đến tránh trú bão khi cần thiết.

tp-b5eb312ae6426a1c3353.jpg
BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu tránh trú.

Bên cạnh đó, các trường phải duy trì liên lạc thường xuyên với học sinh, giáo viên ở vùng có nguy cơ bị cô lập và tổ chức trực 24/24 trong suốt thời gian bão đổ bộ.

Sau khi bão tan, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp, kiểm tra an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp. Hiện đã có nhiều xã ở Quảng Ngãi thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng mai 6/11.

Nguyễn Ngọc
#Ứng phó bão số 13 #Hệ thống đường dây nóng cấp xã #Chuẩn bị ứng phó thiên tai #Di dời dân và sơ tán an toàn #Kiểm tra và gia cố cơ sở hạ tầng #Thông tin liên lạc khẩn cấp #Biện pháp ứng phó trên biển #Chuẩn bị trường học và học sinh #Lực lượng cứu hộ và cứu nạn #Quản lý thiệt hại sau bão

