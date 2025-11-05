Người dân Quảng Ngãi dùng mọi giải pháp gia cố nhà cửa ứng phó bão số 13

TPO - Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, người dân các địa phương ở Quảng Ngãi đã dùng mọi giải pháp chằng chống, gia cố nhà cửa.

Khẩn trương gia cố mái nhà

Ngày 5/11, tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa để phòng chống cơn bão số 13.

Theo ghi nhận của PV, tại xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), ngay từ sáng sớm nay nhiều người đã chuẩn bị vật tư, máy móc để gia cố phần mái nhà, chuẩn bị đối phó với bão số 13.

Ông Nguyễn Cường dùng lưới B40 và lưới sắt để bảo vệ mái ngói.

Anh Nguyễn Thạo (trú xã Tịnh Khê) cho biết, trước dự báo cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi với cường độ mạnh, anh đã chuẩn bị một số bao bì dạng lớn để bơm nước vào chằng chống lại phần mái nhà. Tại những điểm nguy cơ dễ tốc mái, anh còn dùng máy khoan sắt để khoan, bắn vít vào, gia cố thêm cho chắc chắn.

Những năm trước, người dân thường dùng bao cát để chằng mái, tuy nhiên, sau khi bão tan, việc chuyển cát xuống cũng mất nhiều công sức. “Mấy năm nay người dân dùng bao ni lông đựng nước chằng mái vẫn hiệu quả như cát, khi bão tan chỉ cần dùng vật nhọn chọc cho thủng bao là được, không cần phải khiêng xuống mất công, tốn sức như bao cát”, anh Thạo nói.

Người dân Quảng Ngãi gia cố mái nhà trước khi bão số 13 đổ bộ.

Ở cách đó không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh cũng huy động nhiều người cùng tham gia gia cố mái nhà để chống bão. “Dự báo bão mạnh nên gia đình đã tập trung chằng chống bằng bao nước và dây thép. Gia đình chằng hơn 20 bao nước loại 50 lít ở mái tôn nhằm chống gió bão tốc mái. Bão gió thường tốc ở phần mép mái tôn, nên chúng tôi tập trung chằng ở những điểm mép tôn kỹ lưỡng, hy vọng hiệu quả”, anh Thanh nói.

Còn gia đình ông Nguyễn Cường thì dùng lưới B40 và lưới sắt để bảo vệ mái ngói. Lưới được kéo bao phủ toàn bộ phần mái nhà, cố định chắc chắn để hạn chế ảnh hưởng của gió bão.

Công việc gia cố nhà cửa diễn ra rất khẩn trương.

Nhiều gia đình cũng tập trung cắt tỉa cành cây, đốn các cây lớn có nguy cơ đổ vào nhà để hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão.

Cũng trong chiều 5/11, nhiều ngư dân Quảng Ngãi khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực âu thuyền, cảng cá để neo đậu an toàn. Tại khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã hoàn tất việc neo đậu. Tại đây, một số ngư dân đang tất bật kéo dây, chằng buộc tàu, thuyền để đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 tiến vào đất liền.

Có nhà gia cố mái nhà bằng cách bơm nước vào thúng rồi cột dây níu lại.

Người dân tháo dỡ các biển hiệu để tránh gió quật ngã.

Ngư dân Phan Minh chia sẻ, đang đánh bắt xa bờ thì nghe tin có bão nên quay đầu về sớm, bán cá xong, ông cùng một số thuyền viên bắt đầu việc chằng chống tàu để đảm bảo an toàn. “Neo đậu tàu an toàn xong, anh em chạy về nhà chằng chống nhà cửa cho kịp trước khi bão vào. Rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước, nên nay tranh thủ làm thật sớm, chắc chắn. Hy vọng cơn bão sẽ không gây thiệt hại cho bà con ngư dân”, ông Minh cho hay.

Bộ đội giúp dân chằng chống nhà cửa

Tại nhiều nơi ở Quảng Ngãi, lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… được huy động đến từng thôn, xóm kiểm tra các khu vực xung yếu, giúp người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối.

BĐBP Quảng Ngãi giúp ngư dân ở xã Vạn Tường thu dọn ngư lưới cụ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (63 tuổi, trú thôn Lương Đông Bắc, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, để chủ động ứng phó, gia đình ông dùng bao ni lông bơm nước vào để gia cố mái tôn. “Cơn bão số 13 mạnh quá. Bây giờ mình phải lo mua bao ni lông cỡ lớn để bơm nước, đè nước lên giữ mái, che chắn kỹ lưỡng trong nhà cho được bình an. Nếu không làm, nguy cơ bị bão thổi bay”, ông Tuấn chia sẻ.

“Tôi rất lo lắng khi nghe thông tin bão số 13 sắp đổ bộ. May có mấy chú bộ đội tới giúp chằng chống nhà cửa, chứ tôi lớn tuổi rồi không thể làm gì được hết”, bà Nguyễn Thị Khi (64 tuổi, trú thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày) nói.

BĐBP Quảng Ngãi giúp người dân xã Mỏ Cày chằng chống nhà cửa.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm các hộ dân sinh sống trong nhà tạm bợ, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng khi bão đổ bộ để triển khai kế hoạch di dời, sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú.

“Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, hậu cần, nhân lực và vật chất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Công tác chằng chống nhà cửa được triển khai đồng loạt và dự kiến hoàn thành trước khi bão đổ bộ khoảng nửa ngày để bảo đảm an toàn”, Trung tá Hải thông tin.

BĐBP Quảng Ngãi giúp người dân đặc khu Lý Sơn chằng chống nhà cửa.

Tương tự tại đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã triển khai công tác giúp dân chằng chống nhà cửa cho các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 trên địa bàn đặc khu.

Tại đây, lực lượng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ người dân dùng bao cát để chằng mái nhà. Tại các hộ gia đình neo đơn, bộ đội tập trung gia cố các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.

Các lực lượng cắt tỉa cây xanh để tránh ngã đổ trước khi bão đổ bộ.

Tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động ứng phó, đồng thời thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh, đồng thời cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tham gia chèn chống nhà cửa, hướng dẫn các chủ phương tiện tàu cá, các hộ nuôi trồng lồng bè neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại cảng neo trú Lý Sơn.