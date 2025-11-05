Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng phó bão số 13: Khẩn trương di dời người dân vùng núi Đà Nẵng

Hoài Văn - Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng 5/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Đồn Biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng) đã khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân phòng chống bão.

Theo đó, trong sáng 5/11, các đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Núi Thành) và Đồn Biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn) đã khẩn trương có mặt tại địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân chủ động phòng chống trước khi bão số 13 đổ bộ.

bodoibienphong1.jpg
bodoibienphong3.jpg
bodoibienphong4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 13.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình tại Trường MGCL Bình Minh, trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân ở thôn Xuân Trung, xã Núi Thành.

Đơn vị đã cử 2 tổ công tác với 18 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp 2 trường học và 8 hộ dân hoàn tất công tác phòng chống trước khi bão đổ bộ.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp cùng chính quyền xã Hùng Sơn tổ chức giúp nhân dân thôn H’Juh di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn. Đây là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

bodoibienphong2.jpg
5.jpg
Cắt tỉa cây xanh, gia cố các hạng mục tại khuôn viên trường học.

Để ứng phó với bão số 13, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lũ.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để kịp thời triển khai biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Các địa phương được yêu cầu chủ động gia cố, đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng, hồ đập, đê biển; giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, nhất là nuôi trồng thủy sản vùng ven biển. Đồng thời, tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà để chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra.

Hoài Văn - Duy Quốc
#Bộ đội Biên phòng #bão số 13 #Đà Nẵng #Núi Thành #phòng chống thiên tai #hỗ trợ dân #chống bão #chằng chống nhà cửa #cắt tỉa cây xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục