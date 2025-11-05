Ứng phó bão số 13: Khẩn trương di dời người dân vùng núi Đà Nẵng

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng 5/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Đồn Biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng) đã khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân phòng chống bão.

Theo đó, trong sáng 5/11, các đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Núi Thành) và Đồn Biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn) đã khẩn trương có mặt tại địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân chủ động phòng chống trước khi bão số 13 đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 13.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cán bộ, chiến sĩ được huy động đến hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình tại Trường MGCL Bình Minh, trường Tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân ở thôn Xuân Trung, xã Núi Thành.

Đơn vị đã cử 2 tổ công tác với 18 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp 2 trường học và 8 hộ dân hoàn tất công tác phòng chống trước khi bão đổ bộ.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp cùng chính quyền xã Hùng Sơn tổ chức giúp nhân dân thôn H’Juh di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn. Đây là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Cắt tỉa cây xanh, gia cố các hạng mục tại khuôn viên trường học.

Để ứng phó với bão số 13, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão và mưa lũ.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để kịp thời triển khai biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Các địa phương được yêu cầu chủ động gia cố, đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình hạ tầng, hồ đập, đê biển; giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất, nhất là nuôi trồng thủy sản vùng ven biển. Đồng thời, tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”, vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà để chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra.