Đất trượt kinh hoàng, một thôn ở Đà Nẵng may mắn thoát cảnh Làng Nủ thứ hai

Hoài Văn
TPO - Sạt lở, đất trượt vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hại nhà cửa, tài sản của người dân ở xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng.

Chiều nay 1/11, ông Bríu Quân - Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, địa bàn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng lấp mặt bằng dân cư và hư hỏng nhiều nhà dân tại thôn Atếêp.

May mắn, do chủ động nhận diện rủi ro sớm, người dân sớm được di dời nên không có thiệt hại về người.

0eb532deeb9067ce3e81.jpg
9d033093e9dd65833ccc.jpg
sat-lo-a-vuong.jpg
Sạt lở kinh hoàng ở thôn Atếêp, xã A Vương.

“Trận mưa lũ vừa rồi đã gây sạt lở, trượt đất làm vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hại nhà cửa, tài sản của người dân. Trận lở núi kinh hoàng này giáng xuống mặt bằng thôn nhỏ bé không khác gì như trận lở ở làng Nủ tỉnh Lào Cai trước đây” - ông Quân nói.

Thôn Atếêp có 71 hộ, 320 khẩu. Hiện tại thôn có 3 địa điểm bố trí dân cư để chuẩn bị di dời dân do mặt bằng cũ xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, mưa lớn đất trượt đã vùi lấp khu dân cư, làm hỏng nhà cửa, tài sản của bà con.

561f3540ec0e6050391f.jpg
82199036264797666.jpg
e3f3b09669d8e586bcc9.jpg
Sạt lở, đất núi chảy xuống uy hiếp khu dân cư
654b24f903b78fe9d6a6.jpg
Thôn Atếêp bị cô lập hoàn toàn sau mưa lớn.

Hiện tại, toàn bộ thôn Atếêp bị cô lập. Lực lượng chức năng băng rừng xuống tiếp cận và đang tính toán phương án vận chuyển hàng cứu trợ...

.

Hoài Văn
#sạt lở đất Đà Nẵng #thôn Atêp #mưa lũ #sạt lở nhà cửa #cứu trợ khẩn cấp #thiệt hại tài sản #cô lập

