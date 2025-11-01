Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ cho Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 1/11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Mưa lũ lịch sử khiến người dân Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: TP

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27/10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu; 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.