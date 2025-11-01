Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ cho Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Luân Dũng - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 1/11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

111dn1.jpg
Mưa lũ lịch sử khiến người dân Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: TP

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27/10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu; 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 3.500 tỷ đồng để triển khai các giải pháp khắc phục dài hạn.

Trong ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra.

Luân Dũng - Hoài Văn
