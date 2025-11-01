Trụ sở xã biên giới ở Đà Nẵng nứt toác, lệch nghiêng như muốn đổ sập

TPO - Xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ghi nhận nhiều thiệt hại sau mưa lớn, sạt lở. Hệ thống giao thông đứt gãy khiến xã cô lập hoàn toàn. Tòa nhà trụ sở UBND xã bị nứt toác, lệch nghiêng, nguy cơ đổ sập

Trụ sở UBND xã Hùng Sơn hư hỏng nặng sau mưa lớn, sạt lở. Ảnh PARAI

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, sau mưa lớn sạt lở, trụ sở UBND xã bị nứt gãy, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho xã Hùng Sơn. Xã bị cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường giao thông huyết mạch lên trung tâm xã, đường đi vào các khu dân cư đều bị sạt lở chia cắt với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, khu vực trụ sở UBND xã Hùng Sơn đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch, một số phòng làm việc bị đất đá tràn vào.

Các vết nứt tại trụ sở xã vẫn có dấu hiệu mở rộng, từng mảng bê tông rớt ra bên ngoài khiến tòa nhà nghiêng hẳn. Theo lãnh đạo xã, nếu mưa lớn tiếp tục, có khả năng trụ sở sẽ sập đổ.

Hiện toàn bộ hoạt động, thiết bị, tài liệu… tại trụ sở xã đã được di dời tới địa điểm an toàn trong lúc chờ các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá.

Ngoài ra, nhiều trụ điện bị ngã đổ, gây mất điện toàn xã; hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng hư hỏng nặng. Mạng viễn thông và sóng điện thoại gần như không còn hoặc chỉ chập chờn ở một số khu vực, làm ảnh hưởng lớn đến công tác liên lạc, chỉ đạo và điều hành của chính quyền địa phương.

Hiện các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, thông tuyến các đoạn đường bị chia cắt, từng bước khôi phục giao thông.