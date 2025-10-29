Sạt lở kinh hoàng ở miền núi Đà Nẵng vùi lấp hàng chục nhà dân

TPO - Sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền núi Đà Nẵng vùi lấp nhiều nhà dân. Lực lượng chức năng đội mưa, khẩn trương hỗ trợ bà con di dời khỏi vùng nguy hiểm

Trưa 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) cho biết, một vụ sạt lở vừa xảy ra trên địa bàn, khối lượng lớn đất đá tràn xuống đã vùi lấp 5 ngôi nhà của người dân tại đây. Rất may người dân đã di dời kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

Hiện nay tuyến đường vào xã Trà Giáp bị sạt lở nhiều đoạn, cô lập hoàn toàn.

Sạt lở tại xã Trà Giáp

Tại xã Trà Tân, mưa lớn, sạt lở đã xóa sổ hoàn toàn 11 ngôi nhà của người dân thôn Ngọc Giác. Theo đó, trận lũ quét kinh hoàng tối 27/10 cuốn phăng hoàn toàn 11 căn nhà, may mắn 48 nhân khẩu trong những ngôi nhà này đã kịp di dời trước đó nên khi xảy ra sạt lở không gây thiệt hại về người.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương ngập sâu

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con di dời khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

Tại xã biên giới A Vương vẫn tiếp tục mưa lớn, sạt lở ngập lụt nhiều điểm. Ông Briu Quân - Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, trưa nay 29/10 tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn ngập sâu phương tiện không thể lưu thông; nhiều điểm sạt lở đe dọa nhà dân. Trong sáng nay xã đã di dời khẩn 21 hộ/69 nhân khẩu trong khu vực sạt lở và ngập lụt đến nơi an toàn...