Xã hội

Google News

Cứu người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ trên sông Trà Khúc

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa mênh mông nước lũ dâng cao, một người dân cùng đàn bò bị mắc kẹt giữa sông Trà Khúc (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vừa được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu đưa vào bờ an toàn, đàn bò bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 29/10, ông Phạm Xuân Sinh – Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đưa một người dân trên địa bàn xã vào bờ an toàn sau khi người này bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, ông N.V.H. (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang ở lán trại trên gò đất ở giữa dòng sông Trà Khúc, cùng đàn bò khoảng 6 con.

60ab4d33ab9f26c17f8e.jpg
Lực lượng chức năng đưa phương tiện chuyên dụng, cứu nạn nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Khi nước lũ dâng cao, bao vây ông H. không thể vào bờ được. Dòng nước chảy xiết khiến ông chỉ còn biết đứng nép vào gò đất, chờ cứu viện.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ca nô, tiếp cận hiện trường.

Sau nhiều phút vượt dòng nước chảy mạnh, các chiến sĩ đã tiếp cận và đưa được ông H. vào bờ an toàn. Tuy nhiên, tài sản là những con bò đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

1942361465112160987.jpg
Rất đông người dân theo dõi sự việc.

“Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nếu chậm một chút thì hậu quả khó lường. Dòng nước khi đó chảy cực mạnh, cuốn phăng mọi thứ”, ông Sinh chia sẻ

Được biết, dọc sông Trà Khúc hiện có nhiều gò đất lớn nhỏ, người dân tận dụng làm nơi canh tác, dựng lán ở và chăn nuôi. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo nhưng không ít hộ dân vẫn chủ quan, ở lại trông giữ tài sản.

2847870906211881863.jpg
5b379bf8b454390a6045.jpg
Gò đất giữa sông Trà Khúc nơi ông H. cùng đàn bọ bị mắc kẹt.

“Hiện vẫn còn khoảng 7 người dân vẫn đang bám trụ trên các gò giữa sông. Xã đã cử lực lượng đến vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu người dân không chịu vào bờ, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho họ”, ông Sinh nhấn mạnh.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước

Sau hơn 1h nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện được thi thể nạn nhân đuối nước tại sông Cà Ninh (xã Vạn Tường).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/10, một số người dân đi đánh cá tại sông Cà Ninh (xóm 4, thôn Phú Long 3, xã Vạn Tường) phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà Đ.T.N. (64 tuổi) trôi tự do trên sông.

1322125529906126801.jpg
Nước sông Trà khúc hiện giờ đang chảy rất xiết.

Nghi ngờ bà N. bị đuối nước, người dân sục sạo khu vực có thúng của bà N. đồng thời đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng Quân sự, Công an phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà N. chìm ở khu vực gần đó. Các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

d1ba4c376f9be2c5bb8a.jpg
f47cf8efdb43561d0f52.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N. bị đuối nước.
Nguyễn Ngọc
#Ứng cứu lũ sông Trà Khúc #Cứu người mắc kẹt giữa lũ #Thi thể nạn nhân đuối nước #Tác động của lũ đến sinh hoạt dân cư #Phản ứng của chính quyền chống lũ #Tình hình lũ lụt tỉnh Quảng Ngãi #Ảnh hưởng của lũ tới hoạt động chăn nuôi #Khuyến cáo an toàn mùa lũ #Đợt lũ lịch sử năm 1999 và 2025

