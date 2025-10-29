Huế: Hai người suýt mất mạng vì đi bắt chim trong đêm khi lũ dâng cao

TPO - Trong lúc ra đồng bắt chim khi lũ dâng cao giữa đêm tối, hai người dân xã Quảng Điền (TP Huế) bị nước xiết cuốn trôi. Rất may, lực lượng ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu cùng người dân địa phương đã kịp thời triển khai ca nô ứng cứu, đưa cả hai vào bờ an toàn.

Sáng 29/10, thông tin từ lãnh đạo Đảng ủy phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, lực lượng ứng trực của phường cùng dân địa phương vừa kịp thời ứng cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm khi ra đồng bắt chim giữa lúc nước lũ dâng cao.

Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương (người đeo kính) phối hợp cùng lực lượng địa phương và người dân cứu hộ thành công một nạn nhân gặp nạn﻿ giữa đồng lũ khi đi bắt chim trong đêm.

Trước đó, khoảng 21h30 đêm 28/10, lực lượng trực ứng phó lũ lụt tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu nhận tin báo có người bị nước lũ cuốn trôi tại tổ dân phố Tây Thành. Ngay lập tức, lãnh đạo phường, cán bộ trực ban phối hợp cùng công an và ông Huỳnh Từ - người dân địa phương có ca nô - nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ.

Khi đưa vào trụ sở Đảng ủy phường, nạn nhân Trần H. đã kiệt sức.﻿

Sau nhiều nỗ lực giữa dòng nước xiết, lực lượng chức năng phường Hóa Châu đã kịp thời cứu được hai người gồm anh Nguyễn Thanh Th. và anh Trần H. (cả hai cùng trú xã Quảng Điền, Huế). Qua xác minh, cả hai đi bắt chim trong đêm thì gặp lũ dâng cao, không kịp thoát nên bị nước cuốn trôi.

Đến sáng 29/10, tại phường Hóa Châu vẫn còn ngập sâu, nước lũ bủa vây mênh mông.

Sau khi được đưa vào bờ, anh Th. tỉnh táo trở lại, còn anh H. bị kiệt sức do chống chọi với nước xiết trước đó. Nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu và cho nghỉ ngơi, theo dõi tại phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương. Đến nửa đêm cùng ngày, anh H. đã tỉnh táo trở lại và tiếp tục được chăm sóc tại trụ sở phường.

Được biết, chỉ trong ngày 28/10, lực lượng ứng trực tại Đảng ủy, UBND phường Hóa Châu phối hợp người dân địa phương đã ứng cứu tổng cộng 4 trường hợp bị nước lũ cuốn trôi.