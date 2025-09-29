Tàu cá Gia Lai có 8 người bị mất liên lạc ngoài khơi; Cứu hộ tàu cá bị chìm ở Huế

TPO - Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 với 8 lao động đã mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, mất liên lạc với gia đình.

Khu neo đậu tàu thuyền ở Gia Lai. Ảnh: Thanh Thắng.

Ngày 29/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, do mưa bão, một tàu cá đã bị mất liên lạc khi đang ở ngoài khơi và một tàu bị mắc cạn tại khu vực Trường Sa.

Theo đó, tàu cá đang bị mất liên lạc là tàu BĐ 97258 với 8 lao động khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn 147 hải lý, do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Tàu này hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) ngày 12/9. Đến 20h13 ngày 27/9, khi đang ở vùng biển ngoài khơi Gia Lai tàu đã mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình; mất liên lạc với gia đình nên người nhà đến trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông báo, huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần đó đến để hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Ngoài ra, rạng sáng nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai nhận tin báo từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về một tàu cá khác của tỉnh Gia Lai bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa.

Đây là tàu mang số hiệu BĐ 96732 do ông Ngô Trái (trú phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu hành nghề lưới vây, xuất bến ngày 8/9 tại Trạm kiểm soát biên phòng Ba Ngòi (Khánh Hòa). Đến sáng nay tàu vẫn mắc cạn nhưng đã liên lạc được với một tàu cá gần đó tới hỗ trợ lai dắt. Dự kiến đêm nay, khi thủy triều lên cao tàu này sẽ lai dắt tàu cá gặp nạn ra khỏi bãi cạn.

Cứu hộ tàu cá bị chìm khi neo đậu tránh bão tại Huế

Sáng 29/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An (phường Thuận An, Huế) phối hợp cùng lực lượng địa phương huy động 3 tàu cá với 20 lao động, tham gia cùng tổ tàu thuyền đoàn kết thuộc tổ dân phố An Dương 2 để cứu hộ, trục vớt tàu cá TTH-96454TS của ông Nguyễn Văn Tấn bị chìm do ảnh hưởng của bão số 10.

Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp lực lượng địa phương và bà con ngư dân cứu hộ, trục vớt tàu cá bị chìm khi vào neo đậu tại âu thuyền ở phường Thuận An.

Trước đó, tại âu thuyền tổ dân phố An Dương 2, phường Thuận An, tàu cá TTH-96854TS của ông Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Xuân An, phường Thuận An) trong lúc neo đậu tránh bão số 10 đã bị sóng to, gió lớn đánh va vào trụ cầu, làm đứt dây neo và chìm. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng. Hiện tàu cá gặp nạn đã được kéo vào vị trí an toàn.

Bên cạnh tham gia hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm tại Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế còn điều động 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Phong Quảng hỗ trợ nhân dân dọn vệ sinh tuyến đường dân sinh tại tổ dân phố Vĩnh Tu.

Hỗ trợ nhân dân lợp lại nhà cửa sau bão.

Tại xã Vinh Lộc, Đồn Biên phòng Vinh Hiền triển khai một tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng quân sự địa phương xử lý cây đổ trên các tuyến đường liên thôn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hỗ trợ lợp lại mái ngói cho hộ dân trên địa bàn xã bị gió bão làm tốc mái.

Tại huyện miền núi A Lưới, lực lượng biên phòng được điều động phối hợp cùng địa phương tiếp tục thu hoạch lúa hè thu còn dang dở sau mưa bão, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Bộ đội biên phòng phối hợp lực lượng địa phương giúp dân thu hoạch lúa sau mưa bão.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, bão số 10 đã làm hơn 90 ngôi nhà dân trên địa bàn thành phố bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và công trình công cộng; toàn thành phố ghi nhận có 1 người chết và 1 người bị thương.