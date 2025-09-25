Quảng Ngãi phạt gần 900 triệu đồng 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm

TPO - Vi phạm các quy định về lĩnh vực thủy sản, 4 thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 900 triệu đồng.

Ngày 25/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 867 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định về lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thơm (thuyền trưởng tàu cá QNg 98119 TS) và ông Võ Văn Nguyên (thuyền trưởng tàu QNg 94477 TS) mỗi người 205 triệu đồng

Xử phạt ông Mai Văn Thị (thuyền trưởng tàu QNg 98447 TS) với số tiền 248,5 triệu đồng và ông Phạm Ngát (thuyền trưởng tàu cá QNg 94605 TS) với số tiền 208,5 triệu đồng.

Đồng thời, BĐBP Quảng Ngãi cũng xử phạt bổ sung bằng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng của 4 thuyền trưởng trên trong thời hạn 9 tháng.

Các tàu cá vi phạm.

Trước đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện 4 thuyền trưởng này điều khiển tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, hoạt động khai thác thủy sản trên biển nhưng không duy trì việc truyền thông tin về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định và không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các hành vi trên, ông Thị và ông Ngát còn vi phạm các quy định bốc dỡ thủy sản khai thác không đúng vị trí, khai thác thủy sản không đúng ngành nghề theo đăng ký ghi trong giấy phép.

Căn cứ quy định pháp luật và kết quả điều tra, xác minh Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi xử phạt vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Được biết, ngoài tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động khai thác, bốc dỡ thủy sản, thời gian qua BĐBP Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt. Đặc biệt là thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.