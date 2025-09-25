Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi phạt gần 900 triệu đồng 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vi phạm các quy định về lĩnh vực thủy sản, 4 thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 900 triệu đồng.

Ngày 25/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 867 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định về lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thơm (thuyền trưởng tàu cá QNg 98119 TS) và ông Võ Văn Nguyên (thuyền trưởng tàu QNg 94477 TS) mỗi người 205 triệu đồng

Xử phạt ông Mai Văn Thị (thuyền trưởng tàu QNg 98447 TS) với số tiền 248,5 triệu đồng và ông Phạm Ngát (thuyền trưởng tàu cá QNg 94605 TS) với số tiền 208,5 triệu đồng.

Đồng thời, BĐBP Quảng Ngãi cũng xử phạt bổ sung bằng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng của 4 thuyền trưởng trên trong thời hạn 9 tháng.

2f3993e345d7cf8996c6.jpg
Các tàu cá vi phạm.

Trước đó, trong quá trình thực thi nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện 4 thuyền trưởng này điều khiển tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, hoạt động khai thác thủy sản trên biển nhưng không duy trì việc truyền thông tin về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định và không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài các hành vi trên, ông Thị và ông Ngát còn vi phạm các quy định bốc dỡ thủy sản khai thác không đúng vị trí, khai thác thủy sản không đúng ngành nghề theo đăng ký ghi trong giấy phép.

Căn cứ quy định pháp luật và kết quả điều tra, xác minh Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi xử phạt vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Được biết, ngoài tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động khai thác, bốc dỡ thủy sản, thời gian qua BĐBP Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt. Đặc biệt là thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.

Nguyễn Ngọc
#phạt hành chính tàu cá Quảng Ngãi #vi phạm luật thủy sản Việt Nam #xử phạt thuyền trưởng tàu cá #khai thác hải sản bất hợp pháp #quy định truyền thông hệ thống giám sát tàu cá #kiểm tra #xử lý vi phạm IUU #tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng #tăng cường tuần tra Biên phòng Quảng Ngãi #chống khai thác thủy sản trái phép #gỡ bỏ thẻ vàng ngành thủy sản Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục