Xã hội

Google News

Hai tàu cá thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tổ chức cứu hộ cứu nạn 2 tàu cá thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn khi vào trú bão ở cảng Cửa Việt.

Sáng 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, các lực lượng đang khẩn trương phối hợp ứng cứu hai tàu cá với 11 thuyền viên bị nạn khi vào cảng Cửa Việt để trú bão số 10.

hai-ttau-ca-gap-nan-o-cua-viet-289-2.png
Hai tàu cá TP Hồ Chí Minh gặp nạn khi vào trú bão ở Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TPHCM.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch cảng Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km.

Hậu quả, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

hai-ttau-ca-gap-nan-o-cua-viet-289-1.png
Một ngư dân trên tàu cá gặp nạn bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp.

hai-ttau-ca-gap-nan-o-cua-viet-289-4.png
hai-ttau-ca-gap-nan-o-cua-viet-289-3.png
Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương.

Đến nay, đã có một thuyền viên trên tàu bị nạn tự bơi được vào bờ an toàn.

Công tác phối hợp ứng cứu 10 thuyền viên còn lại đang được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương.

Tiền Phong sẽ liên tục thông tin về vụ việc.

Hữu Thành
#tàu cá gặp nạn #ứng cứu #Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị #Cửa Việt #tàu cá TPHCM #bão số 10

