Cửa Việt, mùa bão tố năm ấy...

TP - Đến giờ vẫn neo trong tôi sau ngót 35 năm làm báo, hình ảnh con tàu gặp nạn chìm dần trên vùng biển Cửa Việt, 8 người đeo bám trên phần nổi còn lại của chiếc tàu như ống khói, khung sắt, trong tình trạng sức khỏe suy sút nghiêm trọng... Ấy là câu chuyện ba năm trước, năm 2020, trước chục ngày của cơn đại hồng thủy ụp xuống miền Trung.

3 giờ sáng 8/10/2020, tàu Vietship 01 neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh của tỉnh Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mắc cạn. Lúc này trên tàu có 12 thuyền viên. Vùng biển Cửa Việt sóng gió đang rất to. Hàng trăm người dân hồi hộp dõi theo diễn biến cuộc cứu hộ. Rất đông phóng viên theo dõi, tường thuật công tác cứu hộ thuyền viên. Thiếu tướng Hà Đình Thọ-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, túc trực tại hiện trường. Tướng Thọ bảo, trong sáng nay triển khai đưa lực lượng đặc công nước kết hợp với trực thăng tiếp cận tàu Vieship 01 để giải cứu các thuyền viên. Lực lượng cứu hộ sẽ huy động nhiều phương tiện, cả hiện đại lẫn thô sơ để cứu bằng được các ngư dân trong ngày hôm nay. Nhưng mọi nỗ lực chưa thể vượt qua được thời tiết quá ư khắc nghiệt. Những người trên bờ, lòng như lửa đốt...

Tầm 17h 30 ngày 10/10, Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến cứu hộ 8 người trên tàu Vietship 01 gặp nạn. 18 giờ 20 phút, trực thăng tiến hành thả dây nối từ tàu gặp nạn vào bờ biển. Phao, lương thực, nước uống được trực thăng thả xuống tàu Vietship 01. Trước đó, trong ngày 9/10, bốn thuyền viên trên tàu bơi vào bờ, 8 thuyền viên còn lại bám vào phần nổi của chiếc tàu, đang cố gắng cầm cự. Sóng to, nước chảy xiết. Các phương tiện hiện đại không tiếp cận được vị trí tàu mắc cạn để cứu hộ, lực lượng cứu hộ phải dùng các phương tiện thô sơ cùng kinh nghiệm của ngư dân địa phương tiếp cận, cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chìm dần, 8 người đang đeo bám trên phần nổi còn lại của chiếc tàu trong tình trạng sức khỏe suy sút nghiêm trọng. Sáng sớm 11/10, hàng trăm người gồm các lực lượng quân đội, biên phòng, cảnh sát biển, chính quyền địa phương có mặt tại bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong để tham gia cứu hộ 8 người đang đu bám trên phần nổi còn lại của chiếc tàu bị mắc cạn đang chìm dần, nằm cách bờ biển khoảng 400m.

...Tôi nhớ lại, sau gần nửa tiếng rời bờ, tàu cá do ngư dân Võ Văn Dũng, 46 tuổi, ở thị trấn Gio Linh điều khiển cùng 1 ngư dân, 1 thành viên đội cứu nạn đã trở vào bờ an toàn. Tàu cá này còn đưa được thêm 2 ngư dân trong tổng số 11 người đang đu bám trên tàu Vietship 01 mắc cạn vào bờ. Trước đó, trong sáng 10/10, hai ngư dân này cùng 1 ngư dân, 1 thành viên đội cứu nạn khác điều khiển tàu đánh cá vượt sóng ra khu vực tàu Vietship 01 đang mắc cạn để cứu hộ 8 thuyền viên trên tàu. Trong khi tiếp cận khu vực tàu mắc cạn, tàu cá tham gia cứu hộ bất ngờ bị sóng đánh chìm. Ba người leo lên được khung sắt tàu Vietship 01, một ngư dân khác rơi xuống biển và bơi được vào bờ. Theo các ngư dân, 8 thành viên trên tàu Vietship 01 sức khỏe suy kiệt, có 2 người bị thương.

Trong sổ tay phóng viên của tôi, ghi rõ thế này... 7 giờ 45 phút sáng 11/10, một thuyền viên trên tàu Vietship 01 nhảy xuống biển. Sóng quật cuồn cuộn. Lực lượng chức năng kéo dây nối từ tàu mắc cạn trên bờ. 8 giờ 6 phút, lực lượng chức năng thông báo một người đang trôi vào bờ, 2 người rơi khỏi phao. 8 giờ 17 phút, 1 thuyền viên bơi theo sóng vào, lực lượng chức năng bơi ra tiếp cận đưa được vào bờ. Thuyền viên vừa được cứu bị kiệt sức, được xe y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. 8 giờ 25 phút, lực lượng cứu hộ tiếp tục ra ứng cứu 1 thuyền viên rơi xuống biển. Vị trí giữa thuyền viên và lực lượng cứu hộ khoảng 250m. Sóng biển vẫn hung tợn quật trắng xóa tung trời. Trực thăng đã tiếp cận khu vực tàu Vietshin 01 gặp nạn. 8 giờ 40 phút, lực lượng trên trực thăng từ dây thang leo xuống ống khói của tàu Vietship 01, tiếp cận các thành viên còn lại đang đeo bám trên phần nổi của tàu. 8 giờ 46 phút, một người từ ống khói tàu Vietship 01 được dây thang trực thăng kéo lên khoang. Trực thăng đang bay vào bờ, xe y tế đang đợi sẵn.

...So với 3 ngày trước, công tác cứu hộ sáng 11/10 diễn ra nhanh hơn, phần nhiều do có thêm lực lượng đặc công nước và trực thăng của quân đội tham gia. Lực lượng “người nhái” xuất kích trước. 8 giờ 30 phút, tốp 3 người nhái của Lữ đoàn 126 Hải quân mặc áo phao, lao thẳng ra biển. Họ chìm nổi trên con sóng đục ngầu rồi dần tiếp cận tàu Vietship 01, “cõng” 1 người từ tàu, khoảng 30 phút sau thì dìu nạn nhân vào đến bờ. Một đặc công nước tự tin: “Chúng tôi được huấn luyện và bơi trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7 này là rất bình thường”. 9 giờ 8 phút ngày 11/10, lực lượng cứu hộ đã đưa tất cả thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn vào bờ. Cơ quan chức năng xác nhận, trong sáng 11/10 đã cứu hộ được 8 người gặp nạn (trong đó có 7 thuyền viên và 1 ngư dân). Ngay sau đó, các thuyền viên được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu... Lúc loa phóng thanh của tổ chỉ huy cứu nạn tiền phương thông báo “Trực thăng đã đưa toàn bộ người trên tàu gặp nạn lên máy bay an toàn. Kết thúc cứu nạn!”, niềm vui vỡ òa đối với hàng nghìn người có mặt trên bờ biển dõi theo công tác cứu hộ từng phút giây.

Từ bài học cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01 mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt đã cho thấy lâu nay địa phương có tổ chức cứu hộ cứu nạn, nhưng tình huống thực tế quá khác biệt, diễn biến mưa lũ cũng khó lường... Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khen ngợi các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên bị mất tích, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt. Công điện nêu rõ: “Trong những ngày vừa qua, do sóng to, gió lớn, một số thuyền viên bị mất tích và mắc kẹt trên tàu Vietship 01 tại vùng biển cảng Cửa Việt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã được thực hiện từ phía các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 4 và toàn thể các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các bộ, ngành, cơ quan, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhân dân dân địa phương…”.

Lực lượng trực thăng xuất hiện tại hiện trường muộn hơn, song tỏ rõ sự hiệu quả. Chuyến bay đầu tiên mất chừng 10 phút để hoàn thành loạt thao tác thả nhân viên cứu hộ theo dây, kéo người bị nạn lên trực thăng... Các chuyến sau thông suốt hơn. Mỗi lần trở lại, trực thăng cứu hộ chỉ mất 2 phút để cứu người. Vào “cú chót”, trực thăng thậm chí đã cứu cùng lúc 4 người. Chưa đầy 20 phút xuất hiện trên hiện trường, trực thăng đã đưa được 6 người mắc kẹt trên tàu vào bờ.