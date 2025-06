Vượt biển đêm cứu 3 tàu cá gặp nạn trong bão số 1

TPO - 3 tàu cá của các ngư dân gặp nạn trên biển trong tình hình sóng to gió lớn do bão số 1. Tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kịp thời cứu nạn đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân