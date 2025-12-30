Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chấp nhận vợ ly hôn, Dương Văn Khánh ở Thanh Hóa đã ra tay sát hại vợ, chị dâu vợ và cháu trai rồi nhảy lầu tự tử.

Chiều 30/12, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong, xảy ra sáng cùng ngày tại phường Ngọc Sơn. Thi thể các nạn nhân cũng được bàn giao cho người thân tổ chức mai táng.

Trong căn nhà cấp 4 gần cánh đồng của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1977) không khí ảm đạm bao trùm. Chính quyền địa phương cùng người đến chia buồn, hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân xấu số là chị V.T.N.A. (SN 2004, con gái bà Nga) và cháu nội bà là Đ.X.M. (SN 2023). Nhiều người đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng chấn động.

“Sự việc quá bất ngờ, 3 mạng người ra đi chỉ trong buổi sáng. Quá kinh hoàng”, một người dân chia sẻ.

l1.jpg
Căn nhà bà Nga, nơi xảy ra vụ việc.

Theo người dân, bà Nga có 2 người con. Chị N.A. là con gái út của gia đình. Khi đang học lớp 9, N.A. quen và cưới Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn).

Vợ chồng Khánh có con trai (6 tuổi). Hàng ngày Khánh làm công nhân ở xưởng gỗ cách nhà khoảng 20 km, còn vợ làm phụ bếp cho một trường học tư thục gần nhà.

Gần đây, vợ chồng Khánh xảy ra mâu thuẫn, hai người ly thân và quyết định sẽ ra tòa để làm thủ tục ly hôn.

Ít ngày trước, N.A. dọn về nhà bà Nga ở. Thời điểm này, vợ chồng chị cũng nhận được thông báo từ phía cơ quan chức năng việc tổ chức hòa giải ly hôn vào sáng 30/12. Nhưng buổi làm việc chưa diễn ra, Khánh đã sát hại vợ.

“Hoàn cảnh của gia đình 2 bên khó khăn. Khánh sống ở địa phương không có điều tiếng xấu, khi sự việc xảy ra, ai cũng bất ngờ”, ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Cao cho hay.

l2.jpg
Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng, họ tới gia đình nạn nhân hỗ trợ mai táng.

Lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn cho biết sau sự việc, cán bộ phường đã có mặt tại gia đình các nạn nhân để động viên, chia sẻ, hỗ trợ tổ chức tang lễ cho gia đình các nạn nhân. Địa phương cũng hỗ trợ khoản kinh phí cho gia đình nạn nhân và trấn an người dân trên địa bàn để tránh ảnh hưởng, xôn xao trong dư luận.

Sáng 30/12, do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Dương Văn Khánh đã đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ, sát hại chị V.T.N.A..

Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn). Thời điểm này có chị Đ.T.N. (SN 2001, chị dâu vợ Khánh) và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng, bị Khánh dùng dao chém gây thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M. không qua khỏi.

Gây án xong, Khánh chạy xe máy đến một bệnh viện, cách nơi gây án gần 20 km, nhảy từ tầng cao xuống sân, tử vong tại chỗ.

Hoàng Phúc
#vụ án mạng #Thanh Hóa #Dương Văn Khánh #ly hôn #bạo lực gia đình #tội phạm

