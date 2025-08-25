Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Thai phụ mắc bệnh hiếm vượt 'án tử' giữ sinh mạng cho con thơ

Vân Sơn
TPO - Rất ít phụ nữ mắc hội chứng Budd-Chiari có thể mang thai và sinh nở thành công. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, người mẹ trẻ đã vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đón con thơ chào đời.

Đó là trường hợp chị T.T.L.T. (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Ngày 25/8, BS Ngô Minh Hưng, Trưởng khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, khoảng 3 năm trước, chị T. nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, bí tiểu, bụng trướng to và đau dữ dội.

Theo bệnh sử, trước đó, chị T. đã được điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng tình trạng chưa cải thiện. Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng Budd-Chiari, một bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/100.000 đến 1/2,5 triệu người.

thai-ky-2.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ bắt con, giúp mẹ con sản phụ vượt cạn bình an

Theo BS Hưng, bệnh lý này xảy ra khi dòng máu từ gan không thể chảy ra tĩnh mạch chủ dưới để trở về tim do tắc nghẽn. Hậu quả là gan sưng to, đau tức, dịch rò rỉ vào ổ bụng gây cổ trướng, thậm chí đe dọa tính mạng. Triệu chứng lại dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh gan khác nên bệnh nhân thường đến viện khi bệnh đã nặng.

Sau hội chẩn, chị T. được can thiệp đặt stent tĩnh mạch và duy trì điều trị kháng đông. Nhờ vậy, tình trạng sức khỏe dần ổn định. Ca điều trị thành công đã mở ra cho chị một cuộc sống mới, mang theo hy vọng lập gia đình và làm mẹ.

Sau khi bệnh cơ bản được kiểm soát, chị T. bất ngờ mang thai tự nhiên. Trên nền bệnh hiếm gặp, mẹ con thai phụ đối mặt với nguy hiểm rất lớn vì thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ đông máu khiến Budd-Chiari tái phát, diễn tiến nặng thêm.

Nhận định trước rủi ro trong thai kỳ, các bác sĩ đã chủ động theo dõi sát diễn tiến, chỉ định cho người bệnh sử dụng thuốc kháng đông với liều lượng theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi. Sức khỏe thai nhi được giám sát chặt bằng siêu âm, Doppler và các xét nghiệm định kỳ.

Tuy nhiên, đến tuần thai 38, bất thường đã xảy ra khi các bác sĩ phát hiện tình trạng thai chậm tăng trưởng và giảm máu nuôi. Nguy cơ sẩy thai cận kề, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và đã chỉ định cho người bệnh ngưng dùng thuốc kháng đông và khẩn trương mổ bắt con.

thai-ky-1.jpg
Sức khỏe của mẹ con sản phụ đều ổn định sau ca sinh mổ nhiều thử thách

Ca phẫu thuật huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa: Sản, Tim mạch can thiệp, Gây mê hồi sức và Sơ sinh. Sự phối hợp liên chuyên khoa đã giúp mẹ con sản phụ vượt cạn an toàn.

Sau sinh, người mẹ tiếp tục được khởi động lại kháng đông sớm để phòng ngừa huyết khối.

BS Hưng chia sẻ: “Thai kỳ vốn đã là yếu tố nguy cơ khởi phát Budd-Chiari. Với phụ nữ đang mắc bệnh, nguy cơ tử vong càng cao. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 20 – 30% phụ nữ mắc Budd-Chiari mạn tính có thể sinh con thành công, thai nhi cũng dễ gặp biến chứng như sẩy thai, thai chết lưu hoặc chậm phát triển”.

Theo các chuyên gia, phụ nữ mắc hội chứng Budd-Chiari chỉ nên mang thai khi bệnh đã được kiểm soát ổn định sau khi nong, đặt stent và dùng thuốc kháng đông dự phòng. Trong suốt thai kỳ, thai phụ cần được theo dõi sát sao bởi nhiều chuyên khoa, đặc biệt phải kiểm soát thuốc kháng đông hợp lý để vừa bảo vệ mẹ vừa an toàn cho thai nhi. Việc ngưng thuốc đúng thời điểm trước sinh và tái khởi động sớm sau sinh là yếu tố quyết định, giúp giảm nguy cơ chảy máu và ngăn tái tắc nghẽn mạch máu.

Vân Sơn
