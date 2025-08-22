Phát hiện ung thư khi mang thai, người mẹ quyết giữ sinh mạng cho con

TPO - Khi đang trong niềm hạnh phúc mong chờ đứa con thứ hai, người mẹ bất ngờ đối diện cú sốc lớn khi bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư đại tràng. Tin dữ khiến mọi hy vọng như vụt tắt, nhưng tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh giúp chị quyết giữ con đến cùng.

Từ cú sốc đến hành trình giữ con

Ngày 22/8, BS.CKII Hứa Thị Chi, khoa Sản bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trường hợp trên là chị V.H.M. (34 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TP.HCM). Theo bệnh sử, khi đang mang thai ở tuần 26, chị M. nhập viện vì tiêu phân nhầy máu.

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa phát hiện khối u lớn gây hẹp lòng đại tràng. Sinh thiết xác định tổn thương ác tính. Thông tin khiến chị sụp đổ, nước mắt và nỗi lo âu bủa vây. Người mẹ đứng trước tình huống, bỏ thai để điều trị sớm, giữ lại an toàn cho sinh mạng của mình hoặc chấp nhận nguy hiểm với bản thân để giữ con. Giữa lúc hoang mang, lo lắng tình mẫu tử đã chiến thắng, chị quyết tâm giữ thai nhi bằng mọi giá.

Tình mẫu tử đã chiến thắng bệnh tật, bé trai sau khi chào đời đang phát triển khỏe mạnh

BS Chi cho biết, sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đưa ra phương án điều trị: tiếp tục dưỡng thai đến 32 - 34 tuần nếu người mẹ không xuất hiện biến chứng tắc ruột. Nếu xảy ra tắc ruột, phải mổ cấp cứu để cứu mẹ.

Trong suốt quá trình theo dõi, bệnh viện đặc biệt chú ý nguy cơ tắc ruột, chảy máu, suy kiệt và di căn ở người mẹ; đồng thời giám sát thai nhi qua siêu âm, Doppler, theo dõi tim thai, thai máy. Song song đó, sản phụ được chỉ định dùng thuốc giúp thai trưởng thành phổi và chủ động biện pháp bảo vệ não thai trước ca phẫu thuật bắt con.

“Mẹ tròn con vuông”

Đến tuần thai thứ 32, ê kíp bác sĩ đã hội chẩn và quyết định tiến hành mổ lấy thai kết hợp cắt bỏ đoạn đại tràng có khối u cho người mẹ. Trong cuộc mổ kéo dài gần 2 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn đại tràng dài 10cm chứa khối u ác tính. Bé trai nặng 1,7kg chào đời an toàn, được chuyển đến khoa Bệnh lý Sơ sinh chăm sóc đặc biệt. Người mẹ cũng vượt qua phẫu thuật, thoát khỏi nguy cơ tắc ruột và biến chứng nặng.

Một tuần sau cuộc phẫu thuật “2 trong 1” chị M. đã hồi phục tốt. Dự kiến chị sẽ tiếp tục được điều trị theo phác đồ ung thư. Bé trai sinh non cũng đang tiến triển khả quan. Cháu đã cai thở oxy, tập bú sữa mẹ và dự kiến sớm được xuất viện, đoàn viên với gia đình.

Người mẹ sau khi dũng cảm bảo vệ con sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị ung thư với ý chí mạnh mẽ

Vượt qua cửa tử, người mẹ nghẹn ngào: “Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết mình có con nhỏ cần mẹ nên sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật. Tôi thật sự biết ơn các y bác sĩ đã cứu sống cả hai mẹ con. Bây giờ, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để sống, để nuôi con khôn lớn”.

BS Chi cho biết: “Ung thư đại tràng ở thai phụ rất hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/13.000 - 1/50.000 ca mang thai. Các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với thay đổi sinh lý thai kỳ, dẫn đến chẩn đoán thường trễ. Trường hợp của chị M. là một thử thách lớn vì vừa phải đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa phải tạo cơ hội sống cho thai nhi. Thành công của ca phẫu thuật là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa”.