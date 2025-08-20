Cắt tử cung cứu sản phụ nguy kịch vì băng huyết sau sinh

TPO - Sau ca mổ sinh con lần ba, sản phụ rơi vào tình trạng băng huyết nghiêm trọng, mất tới 3 lít máu, nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, truyền máu khẩn giúp người bệnh qua nguy kịch.

Cơn ác mộng sau tiếng khóc chào đời của con thơ

Đó là trường hợp sản phụ L.T.Y.N. (31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Ngày 20/8, BS Huỳnh Thị Đào, khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, trước khi được chuyển đến cấp cứu, chị L. đã được bệnh viện tỉnh thực hiện ca mổ lấy thai. Tuy nhiên, sau khi bé gái chào đời khỏe mạnh thì người mẹ lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ít phút sau khi cuộc mổ lấy thai diễn ra thành công, sản phụ đột ngột tái nhợt, huyết áp tụt, máu chảy ồ ạt từ âm đạo. Tử cung không co hồi. Các dấu hiệu rõ rệt cho thấy sản phụ bị băng huyết sau sinh. Đây là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng sản phụ trong tích tắc.

Dù các bác sĩ tuyến tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp xử trí ban đầu, nỗ lực cầm máu nhưng tình trạng băng huyết không cải thiện. Trong bối cảnh nguy kịch, sản phụ được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM.

Các bác sĩ đã buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt tử cung để giữ lại sinh mạng cho sản phụ

Khoảng 9 giờ sáng, chuông báo động khẩn vang lên tại khoa Cấp cứu. Ngay lập tức, các bác sĩ liên chuyên khoa được huy động, hợp sức triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức, như: truyền máu, sử dụng thuốc co hồi tử cung, chèn gạc và ép tử cung... Bất chấp nỗ lực của các bác sĩ, tình trạng xuất huyết âm đạo vẫn diễn ra nghiêm trọng khiến sản phụ rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.

BS Huỳnh Thị Đào cho biết: “Khi tất cả phương án cầm máu thất bại, chúng tôi buộc phải lựa chọn phương án cuối cùng là cắt tử cung toàn phần. Đây là quyết định khó khăn, bởi sản phụ còn trẻ nhưng chỉ có vậy mới cứu được mạng sống”.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ căng thẳng, bệnh nhân được truyền tổng cộng 9 đơn vị máu (hơn 3 lít máu) và 6 đơn vị huyết tương tươi để bù lại lượng máu mất. May mắn, sau hơn 24 giờ hồi sức tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định, chị N. tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt.

Băng huyết sau sinh – biến chứng hàng đầu gây tử vong mẹ

Theo các chuyên gia sản khoa, băng huyết sau sinh là biến chứng thường gặp và nguy hiểm bậc nhất, chiếm tỷ lệ cao trong nguyên nhân tử vong của sản phụ. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả sinh thường và sinh mổ, đặc biệt với những trường hợp mổ lấy thai nhiều lần, tử cung dễ bị tổn thương và khó co hồi.

BS Đào cho biết, nguyên nhân phổ biến gây băng huyết bao gồm: đờ tử cung, vỡ tử cung, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, đa thai hoặc chuyển dạ kéo dài. Khi xảy ra, sản phụ có thể mất lượng máu lớn trong thời gian rất ngắn, dẫn tới sốc mất máu và suy đa cơ quan.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp người mẹ trở về bên con thơ

Để dự phòng nguy cơ băng huyết sau sinh, bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ khi mang thai cần khám thai định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và được tư vấn hướng sinh phù hợp. Việc bổ sung sắt và acid folic đúng chỉ định giúp phòng ngừa thiếu máu – yếu tố khiến cơ thể suy kiệt nhanh hơn khi mất máu. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội, chóng mặt, nhức đầu, thai phụ cần lập tức đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, băng huyết sau sinh là tình huống y khoa khẩn cấp nếu không được xử trí kịp thời bằng biện pháp mạnh mẽ nhất – cắt tử cung toàn phần – cái giá phải trả có thể là tính mạng của sản phụ.