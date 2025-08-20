Thai phụ quyết 'vượt cửa tử' để giữ con

TPO - Mang thai đến tuần 28, chị P. được bác sĩ chẩn đoán bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng có thể cướp đi tính mạng cả mẹ lẫn con. Tyt nhiên, người mẹ đã quyết không bỏ con và dũng cảm đương đầu với hiểm nguy.

Hành trình giữ con đầy thử thách

Ngày 20/8, TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó trưởng khoa Sanh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM) cho biết, chị N.T.P (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) mang thai lần thứ hai. Khi thai kỳ ở tuần thứ 28, chị nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm, tức bánh nhau bám bất thường che kín cổ tử cung, có nguy cơ gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi chuyển dạ.

Người mẹ đã chấp nhận nguy hiểm trong thai kỳ, quyết giữ sinh mạng cho con thơ

Trước đó, bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã khuyên chị nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn tính mạng. Tuy nhiên, chị và chồng quyết định đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại đây, chị P. được các bác sĩ theo dõi sát sao. Trong suốt thai kỳ, chị phải ba lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết. Thậm chí, có thời điểm các bác sĩ nghi ngờ chị mắc thêm nhau cài răng lược – một biến chứng khiến việc mổ lấy thai trở nên vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, chị đã giữ được thai đến tuần thứ 37.

Bé gái chào đời khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của gia đình

Khi thai kỳ và sức khỏe của người mẹ đều tương đối ổn định, các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ lấy thai. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công cả mẹ và bé đều vượt cạn an toàn. Người chồng của sản phụ xúc động cho biết, gia đình đã nhiều lần hoảng sợ khi chị P. phải nhập viện liên tục vì chảy máu. Khi vợ con chào đời bình an, gia đình anh mới thoát khỏi nỗi sợ bủa vây.

Nhau tiền đạo – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm

Theo TS.BS Phạm Uyên, người trực tiếp phẫu thuật, đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt nguy hiểm. Nhau tiền đạo trung tâm chỉ xảy ra với khoảng 0,4% đến 0,5% các ca thai nghén, tương đương 4 đến 5 phụ nữ trong 1.000 ca mang thai.

Nhau tiền đạo được đánh giá là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất. Người mẹ có thể bị xuất huyết ồ ạt bất ngờ và tái phát nhiều lần trong ba tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ, dẫn đến nguy cơ sốc mất máu. Sau sinh, sản phụ dễ băng huyết do vị trí nhau bám bất thường.

Gia đình sản phụ cùng các y bác sĩ hạnh phúc bên sinh linh bé bỏng vừa chào đời

Bệnh còn làm tăng nguy cơ sinh non vì tình trạng xuất huyết buộc bác sĩ phải chấm dứt thai kỳ sớm. Trường hợp có kèm nhau cài răng lược, bánh nhau bám sâu vào thành tử cung, khiến việc bóc tách gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chảy máu không kiểm soát, thậm chí phải cắt tử cung để cứu mẹ. Tất cả những biến chứng này đều làm tăng nguy cơ tử vong cho mẹ và con nếu không được xử trí tại nơi có đầy đủ phương tiện và đội ngũ chuyên môn.

Mẹ con chị P. đã may mắn khi được các bác sĩ chẩn đoán, theo dõi sát diễn tiến thai kỳ. Bệnh viện cũng đã hội chẩn để loại trừ nguy cơ nhau cài răng lược, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án can thiệp với sự phối hợp của khoa Tim mạch can thiệp (DSA) nếu xảy ra biến chứng. Đến khi thai kỳ đạt 37 tuần các bác sĩ đã thực hiện ca sinh mổ thành công.