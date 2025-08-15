Chàng trai trẻ đau đầu kinh niên vì mạch máu não 'rối như tơ vò'

TPO - Nhập viện trong tình trạng thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu suốt 2 năm qua nhưng không rõ nguyên nhân. Qua chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, bác sĩ phát hiện chàng trai trẻ bị dị dạng mạch máu rất nặng.

Hành trình từ những cơn đau đầu bí ẩn

Ngày 14/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp cho một trường hợp bị dị dạng mạch máu rất nặng, đe dọa đến tính mạng nam thanh niên. Theo bệnh sử, hơn 2 năm qua, em T.H.K. (16 tuổi, ngụ tại Cà Mau) phải tạm dừng việc học vì những cơn đau đầu triền miên, sức khỏe suy kiệt. Dù gia đình đưa em đi khám ở nhiều nơi, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Gần đây, khi cơn đau trở nên dữ dội, kèm chóng mặt, mất khả năng tự đi lại, K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cấp cứu. Kết quả chụp mạch não (DSA) cho thấy trong não em tồn tại một khối dị dạng mạch máu (AVM) lớn, phức tạp, nằm sâu tại vùng kiểm soát hô hấp, tim mạch và vận động – vị trí tối quan trọng của cơ thể.

Kết quả kiểm tra hình ảnh chuyên sâu ghi nhận, mạch máu não của bệnh nhân bị dị dạng rất nghiêm trọng

BS-CKII Nguyễn Lưu Giang, Trưởng đơn vị can thiệp DSA cho biết: “Khối dị dạng của bệnh nhân có nhiều cuống mạch máu ngoằn ngoèo, giãn to, lưu lượng chảy qua ổ dị dạng rất lớn, lại xuất hiện nhiều túi phình. Đây là hình ảnh báo động, nguy cơ vỡ cực cao. Nếu xảy ra chảy máu, hậu quả sẽ nặng nề, thậm chí tử vong rất nhanh”.

Trước tình huống này, các bác sĩ lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn. Ê kíp dùng ống thông siêu nhỏ bơm keo gây tắc các cuống mạch bất thường nhằm giảm nguy cơ xuất huyết và cải thiện triệu chứng. Sau 1 giờ can thiệp, 5 cuống mạch nguy hiểm nhất được xử lý thành công.

Điều trị sớm dị dạng mạch máu não, tránh biến chứng

Sau can thiệp, K. phục hồi nhanh chóng, cơn đau đầu thuyên giảm, có thể tự đi lại. Niềm hy vọng quay lại trường lớp mở ra với cậu học trò 16 tuổi. Anh Q. cha bệnh nhân xúc động: “Lúc nhập viện, sức khỏe con tôi chỉ còn 10–20% nay đã hồi phục tốt. Nếu cháu ổn định, tôi sẽ cho cháu đi học lại vì học vấn là con đường duy nhất giúp thoát nghèo”.

Bệnh nhân K. được các quỹ từ thiện giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn

Bác sĩ cho biết, dị dạng mạch máu não (AVM) là bệnh bẩm sinh, tỷ lệ mắc khoảng 1/5.000 người. Phần lớn không có triệu chứng, nhưng khi biểu hiện, bệnh nhân thường gặp đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, yếu liệt tay chân do khối dị dạng chèn ép hoặc gây rối loạn chức năng não.

“Trẻ có biểu hiện đau đầu bất thường, nôn ói, hoặc từng yếu tay chân thoáng qua cần được tầm soát sớm tại cơ sở có chuyên khoa thần kinh – đột quỵ. Việc phát hiện kịp thời có thể ngăn chặn những biến chứng đáng tiếc” - BS Lưu Giang khuyến cáo.