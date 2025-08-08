Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Chủ quan sau hóc xương, bệnh nhân áp xe thực quản

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tại đây vừa nội soi thành công gắp dị vật đường tiêu hóa cho nữ bệnh nhân bị hóc xương cá gây nhiễm trùng, áp xe thực quản. Trước đó, bệnh nhân đã tới bệnh viện vì hóc xương cá nhưng chủ quan xin về.

Đó là nữ bệnh nhân B.T.H.P. (55 tuổi, ngụ tại phường Bình Thạnh, TP.HCM). Trước thời điểm nhập viện, khi đang ăn cơm chiều cùng gia đình, chị P. đã nuốt phải xương cá rô. Sau khi cố gắng khạc ra không thành, bà đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám.

bv.jpg
Dị vật là chiếc xương cá như mỏ neo khiến nữ bệnh nhân bị áp xe thực quản

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện có dị vật và chỉ định can thiệp cho người bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân cho rằng đây chỉ là mảnh xương nhỏ nên đã xin về nhà để tự theo dõi. Tuy nhiên, 3 ngày sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng đau buốt ở vùng ngực, nhói ra sau lưng, kèm sốt nhẹ. Trước diễn biến bất thường, bệnh nhân đã quay lại bệnh viện tái khám.

BS Ngô Quang Duy, Phó khoa Ngoại Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, kết quả chụp CT cho thấy xương cá đã tụt sâu vào thực quản và gây áp xe thực quản của người bệnh. Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành nội soi khẩn. Ê kíp đã lấy dị vật dài 18mm có hai chấu như chiếc “mỏ neo” ra khỏi thực quản, giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật mở. Sau nội soi, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tình trạng nhiễm trùng, hiện sức khỏe đã phục hồi tốt.

hoc-di-vat-2-8614.jpg
Sau khi được bác sĩ nội soi lấy dị vật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

BS Quang Duy cho biết, đây là tình huống hóc dị vật phức tạp vì xương dài, sắc nhọn và nằm ở vị trí khó tiếp cận. Nếu không lấy được qua nội soi thì phải mổ hở, gây nhiều nguy cơ và tốn kém. Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa trong can thiệp người bệnh đã tránh được biến chứng nguy hiểm.

Một trường hợp khác bị hóc dị vật là chiếc xương gà có cạnh sắc nhọn như lưỡi dao cùng vừa được các bác sĩ can thiệp thành công là ông Đ.H.Tr. (47 tuổi, ngụ tại phường Hạnh Thông, TP.HCM). Ông Tr. bị chậm phát triển trí tuệ, không nhận biết được tình trạng hóc xương gà trong bữa ăn.

hoc-di-vat-1.png
Chiếc xương gà có cạnh sắc lẹm như lưỡi dao trong đường tiêu hóa của người bệnh

Sau khi có biểu hiện nôn ói và đau bụng, người nhà đã đưa anh đến bệnh viện. Hình ảnh CT bụng cho thấy dị vật nằm ở hành tá tràng. Các bác sĩ tiến hành nội soi khẩn và lấy thành công mảnh xương gà sắc lẹm ra khỏi đường tiêu hóa người bệnh.

Theo BS Ngô Quang Duy, khoảng 90% dị vật tiêu hóa có thể tự đào thải qua đường tự nhiên, tuy nhiên phần còn lại có thể gây biến chứng như thủng, chảy máu, áp xe, rò tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp, nội soi giúp tránh mổ hở và giảm rủi ro. Tuy nhiên, khi dị vật xuyên thủng thành tiêu hóa hoặc gây biến chứng nặng thì cần can thiệp bằng phẫu thuật.

Để phòng tránh hóc dị vật, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hay nằm khi ăn. Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn, không cho ăn các loại thực phẩm có hình tròn, nhỏ, cứng dễ lọt vào đường tiêu hóa sẽ gây thủng. Người từng bị tai biến hoặc có rối loạn nuốt nên sử dụng thức ăn mềm, nghiền nhỏ. Khi có biểu hiện bất thường sau bữa ăn như đau ngực, khó nuốt, buồn nôn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

Vân Sơn
