'Sát thủ' giấu mặt khiến người bệnh ngất xỉu, nguy cơ đột tử

TPO - Nhiều năm qua, người phụ nữ sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ vì liên tục bị ngất xỉu nhưng không tìm ra nguyên nhân. Bằng phương pháp holter điện tim, các bác sĩ đã phát hiện, có thời điểm nhịp tim người bệnh ngừng đập lên tới 18 giây.

Tìm ra thủ phạm nhờ “camera theo dõi” trái tim

Đó là trường hợp bà N.T.L. (49 tuổi, ngụ tại TPHCM) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Theo bệnh sử, trước khi nhập viện cấp cứu, bà L. từng nhiều lần ngất xỉu giữa đường, chóng mặt khi đang làm việc, tỉnh dậy mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, tần suất bà L. bị ngất xỉu nhiều hơn. Trước thời điểm nhập viện, bà ngã quỵ lúc giữa đêm được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với bác sĩ, bà L. cho biết, thỉnh thoảng bà thấy tim đập hụt, người lâng lâng, mắt tối sầm rồi ngất. Có lần đang chạy xe, bà phải vội tấp vào lề nhờ người thân đến đón. Đi khám nhiều nơi, bà chỉ được chẩn đoán “thiếu máu não” và về uống thuốc bổ nhưng không có tác dụng.

Các bác sĩ đã đặt thành công máy tạo nhịp, giúp trái tim bệnh nhân hoạt động ổn định

Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã thực hiện điện tâm đồ và chụp MRI não nhưng kết quả đều bình thường. Nghi ngờ bà L. có bệnh lý tim tiềm ẩn, bác sĩ chỉ định đo Holter điện tim 24 giờ – một thiết bị nhỏ gọn được gắn lên ngực, ghi lại toàn bộ hoạt động điện của tim suốt một ngày đêm.

Kết quả thiết bị ghi nhận được khiến cả ê kíp giật mình khi bệnh nhân bị nhiều khoảng tim ngừng đập, có lần kéo dài hơn 18 giây. Các bác sĩ cho biết với thời gian ngưng tim quá lâu, người bệnh có thể đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tạo lại nhịp sống cho người bệnh

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định giải pháp duy nhất để bảo vệ trái tim bà L. là đặt máy tạo nhịp tim – thiết bị nhỏ cấy dưới da, kết nối với buồng tim để gửi tín hiệu điện, giúp tim đập đều và ổn định.

Tuy nhiên, ca can thiệp không hề đơn giản. BS Phạm Thanh Bình - khoa Nội Tim mạch 1 của bệnh viện cho biết, bà L. có tiền sử từng sốc phản vệ với thuốc cản quang, nên không thể dùng thuốc này để tìm đường vào mạch máu. Thay vào đó, ê kíp can thiệp phải dựa vào mốc giải phẫu kết hợp siêu âm mạch máu. Trong quá trình thực hiện, lại phát hiện mạch máu nách của bà bị dị dạng – một thử thách lớn đối với thủ thuật.

Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Sau 1 giờ khẩn trương trong phòng can thiệp với sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch DSA, các bác sĩ đã tiếp cận được mạch máu và hoàn tất cuộc đặt máy tạo nhịp. Ngay sau đó, bà L. tỉnh táo, không còn chóng mặt, khó thở, sắc mặt hồng hào trở lại. Bệnh nhân sẽ sống chung với máy tạo nhịp suốt phần đời còn lại.

Các bác sĩ cho biết, rối loạn nhịp chậm là khi nhịp tim dưới 60 lần/phút ở người trưởng thành. Khi tim đập quá chậm hoặc có khoảng ngưng bất thường, máu sẽ không được bơm đủ đến não và các cơ quan quan trọng, gây chóng mặt, mệt, khó thở, thậm chí ngất xỉu. Nhiều người chủ quan, nghĩ rằng chỉ “hoa mắt chóng mặt thoáng qua”, nhưng thực tế đây có thể là tín hiệu kêu cứu của trái tim.

Theo các bác sĩ, rối loạn nhịp chậm thường không có dấu hiệu rõ ràng, dễ bị nhầm với các bệnh thông thường như thiếu máu não hay tụt huyết áp. Tuy nhiên, mỗi lần tim ngừng đập lâu, não sẽ thiếu oxy, dẫn tới tổn thương não hoặc tử vong. Khám tim mạch định kỳ, đặc biệt là đo Holter điện tim khi có triệu chứng ngất, choáng, là cách đơn giản để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.