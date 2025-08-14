Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Thức khuya triền miên, nam IT trẻ tuổi suýt chết vì căn bệnh này

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơn đau ngực dữ dội ập đến khiến nam thanh niên rơi vào cửa tử phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do người bệnh có yếu tố di truyền và thường xuyên thức khuya dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.N. (30 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ngày 14/8, thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận anh N. làm việc trong ngành công nghệ thông tin, công việc bận rộn, thường xuyên thức khuya để chạy dự án. Lối sống ít vận động, cộng thêm áp lực công việc kéo dài, khiến anh quen với cảm giác mệt mỏi và đau âm ỉ vùng thượng vị. “Ban đầu tôi nghĩ đau dạ dày, ai ngờ là tim”, anh chia sẻ.

nhoi-mau.jpg
Các bác sĩ đã chẩn đoán, can thiệp kịp thời giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Đặc biệt, gia đình anh N. có tiền sử bệnh tim mạch, trong đó hai người chú từng bị nhồi máu cơ tim khi chưa đến 50 tuổi. Đêm nhập viện, anh xuất hiện cơn đau thắt ngực sau xương ức, dữ dội nhưng mạch, huyết áp vẫn trong giới hạn bình thường.

Kết quả điện tâm đồ, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành trước kèm dấu hiệu suy tim giai đoạn đầu. Siêu âm tim ghi nhận chức năng thất trái giảm, vùng thành trước và mỏm tim giảm động – cho thấy một nhánh động mạch vành đã tắc.

BS Trần Nguyễn An Huy – Trưởng khoa Nội Tim mạch và Can thiệp cho biết: “Chụp mạch vành xác định động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc hoàn toàn đoạn gần. Đây là nhánh mạch vành quan trọng nuôi thành trước tim. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể ngừng tim hoặc suy tim nặng”.

Ngay lập tức, ekip tiến hành đặt stent khẩn cấp trong vòng 30 phút, dưới hỗ trợ của hệ thống DSA 2 bình diện, tái thông dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, anh N. hồi phục nhanh, được xuất viện sau 2 ngày.

Theo các bác sĩ trường hợp của anh N. là lời cảnh báo về tình trạng thức khuya thường xuyên, căng thẳng và ít vận động đang khiến nhồi máu cơ tim xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Nếu có sẵn yếu tố gia đình, nguy cơ càng tăng gấp nhiều lần.

Các nghiên cứu gần đây ghi nhận khoảng 10% ca nhồi máu cơ tim thuộc nhóm dưới 40 tuổi. Lối sống thiếu khoa học làm mảng xơ vữa hình thành và gây tắc mạch vành sớm. Nhiều người trẻ chủ quan, nghĩ mình khỏe nên khi xuất hiện triệu chứng lại trì hoãn đi khám, mất đi “thời gian vàng” chỉ tính bằng giờ để giữ lại sinh mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đau ngực kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn… dù đang ở độ tuổi nào cũng cần đến bệnh viện ngay. Sau điều trị, việc tuân thủ thuốc, điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn là chìa khóa để phòng tái phát.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi một nhánh động mạch vành bị tắc đột ngột, ngăn máu nuôi cơ tim. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào tim chết đi, gây tổn thương vĩnh viễn hoặc tử vong. Dấu hiệu thường gặp: đau thắt ngực dữ dội, lan lên vai, cổ, hàm hoặc ra sau lưng; khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn. Đây là cấp cứu tối khẩn, cần gọi 115 hoặc đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức. Can thiệp trong 90–120 phút đầu giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Vân Sơn
#nhồi máu cơ tim trẻ tuổi #thức khuya và bệnh tim mạch #nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ #bệnh tim mạch di truyền #đau ngực cấp tính #can thiệp đặt stent tim #tác động lối sống đến bệnh tim #triệu chứng nhồi máu cơ tim #phòng ngừa nhồi máu cơ tim #tầm quan trọng của cấp cứu tim

