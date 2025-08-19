Mâu thuẫn nhỏ, thanh niên suýt mất mạng vì nhát dao xuyên từ lưng ra bụng

TPO - Mâu thuẫn cá nhân tưởng chừng đơn giản nhưng đã khiến thanh niên 19 tuổi lâm vào tình trạng “thập tử nhất sinh” khi bị đâm một nhát dao từ vùng hông lưng trái xuyên thấu đến bụng, thủng dạ dày, mất máu nghiêm trọng.

Ngày 19/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và cấp cứu khẩn nguy cho T.T.P. (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị vết đâm chí mạng xuyên thấu cơ thể.

Thời điểm nhập viện, nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, đau dữ dội vùng bụng và lưng, máu chảy nhiều sau khi bị đâm.



Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giữ lại sinh mạng cho người bệnh

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, P. cùng một người quen có một vài bất đồng quan điểm sống nên xảy ra tranh cãi. Mâu thuẫn nhỏ đã trở thành tai họa lớn khi P. bị đối phương dùng hung khí tấn công, đâm một nhát chí mạng.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp MSCT, các bác sĩ xác định, người bệnh có vết thương vùng hông lưng dài tới 15 cm, xuyên vào ổ bụng, có hơi tự do ổ bụng – dấu hiệu cảnh báo thủng cơ quan tiêu hóa.

Trước nguy cơ sốc mất máu, viêm phúc mạc và tử vong nhanh chóng, ê kíp bác sĩ đã lập tức báo động đỏ nội viện và thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

BS Thạch Ngọc Diễm Thanh, khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy của bệnh viện cho biết: “Vết thương nằm ở vị trí cực kỳ nguy hiểm, sát thận, niệu quản, đại tràng, tụy, lách và nhiều mạch máu lớn. Nếu chậm trễ vài phút, tính mạng bệnh nhân khó giữ”.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đang bình phục tốt

Trong phòng mổ, các bác sĩ đã khẩn trương xử trí tổn thương, khâu cầm máu vết thương vùng hông lưng, mở bụng thám sát và phát hiện dạ dày thủng cả mặt trước lẫn mặt sau với đường rách khoảng 2 cm. Ê kíp lập tức khâu lỗ thủng, làm sạch ổ bụng nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng.

Hơn 1 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã xử lý các tổn thương, cầm máu thành công, giữ lại sinh mạng cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, những thương tích do vật sắc nhọn đâm vào vùng bụng – lưng tuyệt đối không được chủ quan. Việc sơ cứu và đưa đi cấp cứu sớm là yếu tố quyết định, bởi chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân có thể tử vong vì sốc mất máu hoặc nhiễm trùng nặng.