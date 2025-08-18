Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

'Quái vật' chứa đầy tóc và răng trong bụng cô gái trẻ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những cơn đau bụng âm ỉ tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa đã khiến cô gái 19 tuổi quê Vĩnh Long phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng, bên trong ổ bụng của bệnh nhân có một khối u quái buồng trứng kỳ dị, chứa đầy tóc, răng và dịch đục.

Phát hiện bất ngờ từ ca đau bụng âm ỉ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 18/8 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài hai ngày, cơn đau liên tục và không có dấu hiệu giảm. Kết quả chụp MSCT cho thấy một khối u ở buồng trứng bên trái, kích thước khoảng 5x6 cm.

Các bác sĩ chẩn đoán đây là u quái buồng trứng (Teratoma) và chỉ định phẫu thuật nội soi. Đây là phương pháp vừa giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít để lại sẹo, vừa bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

hinh-anh-ekip-dang-phau-thuat.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi loại bỏ u quái trong ổ bụng cho bệnh nhân

Sau khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ đã bóc tách khối u để tránh ảnh hưởng đến phần buồng trứng lành. Khi toàn bộ khối u được lấy ra ngoài, các bác sĩ rạch đôi để kiểm tra, thì phát hiện bên trong khối u đặc quánh chứa rất nhiều tóc, răng và dịch đục, đây là đặc trưng của u quái trưởng thành.

“Quái vật” và sự nguy hiểm

BS.Đàm Lê Kim Xuyến, Khoa Sản – Phụ khoa là người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân. BS. Xuyến cho biết, Teratoma trong tiếng Latin nghĩa là ‘quái vật’, phản ánh chính xác sự dị thường của khối u này. Nó được hình thành từ các tế bào mầm, có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, tuyến bã, mô cơ, thậm chí mô xương.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ, phần lớn u quái buồng trứng trưởng thành là khối u lành tính. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, chúng có thể phát triển lớn, gây xoắn buồng trứng, vỡ u, chảy máu ổ bụng. Những biến chứng trên vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đe dọa khả năng sinh sản của phụ nữ.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục tốt, buồng trứng trái được bảo tồn, buồng trứng phải hoàn toàn khỏe mạnh. “Cô ấy vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường” - BS.Xuyến khẳng định.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần khám phụ khoa định kỳ. Theo BS.Xuyến, u quái buồng trứng có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Nếu chủ quan, để khối u phát triển quá lớn, biến chứng có thể xảy ra bất ngờ và rất nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, triệu chứng ban đầu của u quái buồng trứng thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hay đau bụng thông thường. Khi thấy đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc bụng to bất thường, phụ nữ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.

Vân Sơn
#u quái buồng trứng #khối u teratoma #phẫu thuật nội soi u buồng trứng #bệnh lý phụ khoa ở phụ nữ trẻ #dấu hiệu u quái buồng trứng #chẩn đoán u quái buồng trứng #biến chứng u quái buồng trứng #tầm soát ung thư phụ khoa #khám phụ khoa định kỳ #bảo tồn khả năng sinh sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục