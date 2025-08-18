'Quái vật' chứa đầy tóc và răng trong bụng cô gái trẻ

TPO - Những cơn đau bụng âm ỉ tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa đã khiến cô gái 19 tuổi quê Vĩnh Long phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng, bên trong ổ bụng của bệnh nhân có một khối u quái buồng trứng kỳ dị, chứa đầy tóc, răng và dịch đục.

Phát hiện bất ngờ từ ca đau bụng âm ỉ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ngày 18/8 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài hai ngày, cơn đau liên tục và không có dấu hiệu giảm. Kết quả chụp MSCT cho thấy một khối u ở buồng trứng bên trái, kích thước khoảng 5x6 cm.

Các bác sĩ chẩn đoán đây là u quái buồng trứng (Teratoma) và chỉ định phẫu thuật nội soi. Đây là phương pháp vừa giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít để lại sẹo, vừa bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi loại bỏ u quái trong ổ bụng cho bệnh nhân

Sau khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ đã bóc tách khối u để tránh ảnh hưởng đến phần buồng trứng lành. Khi toàn bộ khối u được lấy ra ngoài, các bác sĩ rạch đôi để kiểm tra, thì phát hiện bên trong khối u đặc quánh chứa rất nhiều tóc, răng và dịch đục, đây là đặc trưng của u quái trưởng thành.

“Quái vật” và sự nguy hiểm

BS.Đàm Lê Kim Xuyến, Khoa Sản – Phụ khoa là người trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân. BS. Xuyến cho biết, Teratoma trong tiếng Latin nghĩa là ‘quái vật’, phản ánh chính xác sự dị thường của khối u này. Nó được hình thành từ các tế bào mầm, có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, tuyến bã, mô cơ, thậm chí mô xương.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ, phần lớn u quái buồng trứng trưởng thành là khối u lành tính. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, chúng có thể phát triển lớn, gây xoắn buồng trứng, vỡ u, chảy máu ổ bụng. Những biến chứng trên vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đe dọa khả năng sinh sản của phụ nữ.

Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục tốt, buồng trứng trái được bảo tồn, buồng trứng phải hoàn toàn khỏe mạnh. “Cô ấy vẫn có khả năng mang thai và sinh con bình thường” - BS.Xuyến khẳng định.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần khám phụ khoa định kỳ. Theo BS.Xuyến, u quái buồng trứng có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, kể cả phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Nếu chủ quan, để khối u phát triển quá lớn, biến chứng có thể xảy ra bất ngờ và rất nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, triệu chứng ban đầu của u quái buồng trứng thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hay đau bụng thông thường. Khi thấy đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc bụng to bất thường, phụ nữ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra.