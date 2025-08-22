Đã triệt sản nhưng vẫn mang thai, bệnh nhân suýt tử vong

TPO - Người phụ nữ trẻ nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung. Đáng lưu ý, người bệnh đã triệt sản và hoàn toàn không nghĩ mình còn khả năng mang thai.

Đã triệt sản dẫn tới chủ quan

Đó là trường hợp chị N.T.T.T. (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Ngày 22/8, BS Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa BVĐK Xuyên Á cho biết, người bệnh nhập viện trong tình đột ngột đau bụng dữ dội, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp tụt và có dấu hiệu choáng.

Người nhà cho biết, chị đang sinh hoạt bình thường thì bất ngờ đau bụng dữ dội, vã mồ hôi như tắm và choáng váng. Theo bệnh sử, chị T. bị trễ kinh 7 ngày nhưng không nghĩ mình mang thai vì trước đó đã triệt sản.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh

Sau thăm khám nhanh, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng. Qua các kết quả thăm khám, xét nghiệm, bác sĩ xác định người bệnh có thai. Trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ ghi nhận lượng dịch ổ bụng nhiều, nghi ngờ vỡ thai ngoài tử cung. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu tối khẩn được kích hoạt, các bác sĩ vừa hồi sức chống sốc, vừa mổ nội soi khẩn cấp.

Khi mở ổ bụng, ê kíp phát hiện gần 1 lít máu và máu cục tràn từ vùng chậu lên đến tận gan. Tử cung, buồng trứng và vòi trứng bên phải bình thường, nhưng vòi trứng bên trái đoạn eo có khối thai kích thước 3x5cm, đã vỡ, đang chảy máu ồ ạt. Các bác sĩ nhanh chóng cắt bỏ phần vòi trứng tổn thương, cầm máu kỹ, hút sạch máu và rửa ổ bụng. Sau gần một giờ, ca mổ thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt.

Thai ngoài tử cung – hiểm họa khó lường

Theo BS Trần Văn Hùng, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi trứng. Khi bào thai phát triển, vòi trứng không thể giãn nở như tử cung, dẫn đến vỡ, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng.

“Thai ngoài tử cung vỡ là cấp cứu sản khoa tối khẩn. Chỉ cần chậm vài phút, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu quá nhiều. Nguy hiểm hơn, nhiều phụ nữ chủ quan vì nghĩ đã triệt sản hoặc không có dấu hiệu mang thai rõ ràng” – BS Hùng cảnh báo.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho người bệnh sau cuộc phẫu thuật

Bác sĩ cho biết, triệt sản là phương pháp tránh thai hiệu quả cao nhưng không tuyệt đối. Nếu thủ thuật thất bại (do tắc không hoàn toàn hoặc tái thông vòi trứng), trứng vẫn có thể gặp tinh trùng và thụ tinh. Khi đó, phôi thai khó di chuyển vào tử cung mà dễ mắc kẹt lại trong vòi trứng, dẫn đến thai ngoài tử cung.

Ở giai đoạn sớm, thai ngoài tử cung thường khó phát hiện vì triệu chứng giống thai kỳ bình thường. Tuy nhiên, phụ nữ cần cảnh giác nếu có các biểu hiện: trễ kinh, đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội, ra huyết âm đạo bất thường, mệt mỏi, chóng mặt, vã mồ hôi, thậm chí ngất xỉu. Khi thai vỡ, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn: đau bụng dữ dội, huyết áp tụt, mạch nhanh, da xanh tái.

Trong những tình huống này, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng hoặc để lại di chứng nặng nề như mất khả năng sinh sản, nguy cơ tái phát cao ở lần mang thai sau.