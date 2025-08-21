Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cha phóng hỏa sau li hôn, 2 con thơ nguy kịch

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp hai chị em ruột ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh, trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng do chính người cha gây ra.

Nạn nhân là bé C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha đã ly hôn và không còn sống cùng vợ con được cho là đã đổ xăng lên người hai con nhỏ, người mẹ và khắp phòng ngủ. Ngay sau đó, ông ta bật lửa, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Trong phút chốc, cả gia đình chìm trong biển lửa. Người thân và hàng xóm hốt hoảng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng hai bé được chuyển gấp về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

536339219-1399658922200190-6085021569689792649-n.jpg
Hai bệnh nhi đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng bỏng rất nặng

Bác sĩ cho biết bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III diện tích 70-75% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục và tứ chi. Trẻ còn bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay chân sạm đen. Nhịp tim tăng vọt 175 lần/phút, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi cũng bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc mắt, vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù còn tỉnh và trả lời được bác sĩ, bé vẫn trong tình trạng báo động với nhịp tim 160 lần/phút, bụi than trong đường thở cho thấy mức độ tổn thương hô hấp nặng.

Đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đang dốc toàn lực điều trị, kết hợp nhiều phương pháp hồi sức hiện đại nhằm giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng quá rộng và biến chứng phức tạp, chặng đường hồi phục sẽ kéo dài và đầy gian nan.

Được biết, hai chị em sống cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Thế nhưng, mâu thuẫn và sự cực đoan của người cha đã biến cuộc đời tuổi thơ thành những ngày tháng vật lộn với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Tiếng cười hồn nhiên bị thay thế bằng tiếng máy thở, đôi mắt ngây thơ giờ chìm trong nước mắt và những vết băng trắng xóa phủ khắp cơ thể.

Vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả khôn lường từ mâu thuẫn gia đình, sự bạo lực trong quan hệ cha mẹ – con cái. Hơn ai hết, hai bé nhỏ đang cần cả xã hội chung tay sẻ chia với hy vọng phép màu sẽ giúp các bé vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã.

Vân Sơn
#phóng hỏa sau ly hôn #bỏng nặng trẻ em #nguy cơ tử vong trẻ nhỏ #bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố #bạo lực gia đình #mâu thuẫn cha mẹ con #cứu sống trẻ bị bỏng #hậu quả của bạo lực gia đình #cấp cứu trẻ bỏng nặng #phòng ngừa bạo lực trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục