Cha phóng hỏa sau li hôn, 2 con thơ nguy kịch

TPO - Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp hai chị em ruột ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh, trong tình trạng bỏng nặng toàn thân sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng do chính người cha gây ra.

Nạn nhân là bé C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha đã ly hôn và không còn sống cùng vợ con được cho là đã đổ xăng lên người hai con nhỏ, người mẹ và khắp phòng ngủ. Ngay sau đó, ông ta bật lửa, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Trong phút chốc, cả gia đình chìm trong biển lửa. Người thân và hàng xóm hốt hoảng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Riêng hai bé được chuyển gấp về Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Hai bệnh nhi đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng bỏng rất nặng

Bác sĩ cho biết bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III diện tích 70-75% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục và tứ chi. Trẻ còn bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay chân sạm đen. Nhịp tim tăng vọt 175 lần/phút, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi cũng bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc mắt, vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù còn tỉnh và trả lời được bác sĩ, bé vẫn trong tình trạng báo động với nhịp tim 160 lần/phút, bụi than trong đường thở cho thấy mức độ tổn thương hô hấp nặng.

Đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đang dốc toàn lực điều trị, kết hợp nhiều phương pháp hồi sức hiện đại nhằm giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng quá rộng và biến chứng phức tạp, chặng đường hồi phục sẽ kéo dài và đầy gian nan.

Được biết, hai chị em sống cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Thế nhưng, mâu thuẫn và sự cực đoan của người cha đã biến cuộc đời tuổi thơ thành những ngày tháng vật lộn với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Tiếng cười hồn nhiên bị thay thế bằng tiếng máy thở, đôi mắt ngây thơ giờ chìm trong nước mắt và những vết băng trắng xóa phủ khắp cơ thể.

Vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả khôn lường từ mâu thuẫn gia đình, sự bạo lực trong quan hệ cha mẹ – con cái. Hơn ai hết, hai bé nhỏ đang cần cả xã hội chung tay sẻ chia với hy vọng phép màu sẽ giúp các bé vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã.