Hai chị em cùng nhập viện vì vô tình ăn kẹo bị trộn cần sa

TPO - Ngày 21/8, BS.CKI Bùi Anh Triết – Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị ngộ độc chất gây nghiện cần sa từ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Hoảng loạn sau khi ăn kẹo lạ

Theo đó, tối 19/8, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận cùng lúc hai bệnh nhân: bé gái 9 tuổi và chị gái 22 tuổi. Cả hai nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn và dễ kích động, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc chất kích thích. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai đều dương tính với Marijuana (cần sa).

Các bác sĩ đã điều trị tích cực giúp bệnh nhi qua giai đoạn sốc chất kích thích

Ê kíp trực khẩn cấp tiến hành các biện pháp cấp cứu, ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải – toan kiềm, điều trị triệu chứng và theo dõi sát tình trạng thần kinh. Sau xử trí, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, các triệu chứng biến mất và được chuyển đến khoa Nhi và Nội Tiêu hóa để tiếp tục theo dõi.

BS Anh Triết cho biết: “Theo lời người nhà, túi bánh kẹo này do một người quen mang từ nước ngoài về, gồm nhiều loại khác nhau. Trong đó có vài viên kẹo dẻo được đặt trong túi zipper, không bao bì, không nhãn mác. Cả nhà cùng ăn, nhưng chỉ hai chị em dùng loại kẹo này. Khoảng 30 phút sau, các em bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường”.

Nguy cơ tử vong nếu ăn nhầm

Theo BS Anh Triết, đây là lần đầu tiên khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

“Việc ăn nhầm kẹo hay thực phẩm có trộn cần sa, ma túy hoặc chất gây nghiện khác đặc biệt nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ. Bệnh nhân có thể rơi vào ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, lẫn lộn, hoang tưởng, thậm chí co giật, hôn mê kéo dài đến 36 giờ. Ngoài ra, còn có nguy cơ loạn nhịp tim, tăng hoặc tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí tử vong” – BS Anh Triết nói.

Không chỉ riêng cần sa, bác sĩ cảnh báo các loại kẹo “3 không” – không nhãn mác, không nguồn gốc, không hạn sử dụng – vốn đã chứa nhiều rủi ro. Phụ gia, phẩm màu kém chất lượng, vi sinh vật gây bệnh, nấm mốc… trong những sản phẩm này có thể gây ngộ độc cấp, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, hoặc lâu dài dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa.

Theo BS Anh Triết: “Trẻ nhỏ rất dễ bị hấp dẫn bởi những viên kẹo sặc sỡ, bắt mắt. Nhưng chỉ một miếng kẹo chứa thành phần độc hại cũng có thể để lại hậu quả khôn lường”.