Khánh thành cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình: Đưa y tế kỹ thuật cao về địa phương

TPO - Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, được đầu tư hiện đại, kỹ thuật cao, hướng tới ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Buổi lễ được kết nối truyền hình trực tuyến, nằm trong chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm do Chính phủ chỉ đạo tổ chức đồng loạt, thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó y tế là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư lâu dài và bền vững.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Về phía Bộ Y tế có Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý dự án công trình y tế và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Hai bệnh viện cơ sở 2 được định hướng phát triển thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Việc hoàn thành các công trình không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động đã vượt qua nhiều khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng chỉ đạo. Bộ trưởng nhấn mạnh, lễ khánh thành là bước quan trọng để đưa hai bệnh viện vào vận hành hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh VGP/Đức Tuân

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Hai Bệnh viện phải coi Cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở - Ảnh VGP/Đức Tuân

“Một bệnh viện, hai cơ sở, chất lượng như nhau”

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định nguyên tắc xuyên suốt trong kế hoạch vận hành cơ sở 2 là “một bệnh viện, hai cơ sở, chất lượng như nhau”.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong giai đoạn 1, cơ sở 2 có hơn 600 cán bộ y tế, trong đó tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm tỷ trọng lớn. Đây là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia điều trị, phẫu thuật các ca bệnh khó tại cơ sở 1.

Nhà thuốc bệnh viện tại cơ sở 2 BV Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai bố trí các trưởng khoa, phó trưởng khoa luân phiên trực tiếp quản lý, điều hành chuyên môn tại cơ sở 2. Lịch làm việc của các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh… được công khai trên hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại Ninh Bình.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện cho biết, công tác chuẩn bị nhân lực đã được triển khai từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển dụng và đào tạo thực hành từ 6–7 năm nay đã đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở mới. Bệnh viện tiếp tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tiếp nhận hồ sơ từ các cơ sở đào tạo y khoa; riêng thời gian gần đây có thêm ba bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đăng ký về làm việc tại cơ sở 2.

Bệnh viện Việt Đức đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo, bảo đảm chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở tương đồng, đồng thời thiết lập phân tuyến nội bộ rõ ràng để bảo đảm an toàn người bệnh, với những phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn được thực hiện tại Hà Nội.

Chính sách thu hút nhân lực và hướng tới sự hài lòng người bệnh

Để tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công tác, hai bệnh viện phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như xe đưa đón Hà Nội – Ninh Bình, phụ cấp thu hút, hỗ trợ chi phí đi lại. Theo lãnh đạo tỉnh, dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, y bác sĩ của hai bệnh viện với khoảng 650 căn hộ đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu trọng tâm tại cơ sở 2. Các bộ phận công tác xã hội, chăm sóc khách hàng được bố trí hỗ trợ người bệnh ngay từ khâu tiếp đón; tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 để tư vấn, đặt lịch và giải đáp thắc mắc.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ vận hành hiệu quả ngay từ những ngày đầu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân khu vực và cả nước.