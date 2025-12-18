Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Điều trị đa mô thức, mô hình cực kì hiệu quả dành cho bệnh nhân ung thư

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ung thư đang trở thành thách thức y tế toàn cầu, trong đó Việt Nam chịu áp lực ngày càng lớn khi số ca mắc và tử vong không ngừng gia tăng. Trước yêu cầu điều trị ngày càng phức tạp, mô hình điều trị đa mô thức, đa chuyên khoa, lấy người bệnh làm trung tâm được xem là hướng đi tất yếu. Trong bức tranh đó, dược lâm sàng và vật lí y khoa giữ vai trò then chốt, quyết định tính an toàn, hiệu quả và cá thể hóa trong điều trị ung thư.

Thuốc mới, xạ trị hiện đại

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, thuốc điều trị ung thư hiện nay đã có những bước tiến vượt bậc. Thuốc điều trị đích đã phát triển đến thế hệ thứ ba, tác động trực tiếp vào các đột biến gene của tế bào ung thư, giúp giảm đáng kể tác dụng phụ, rút ngắn thời gian điều trị và không cần truyền kéo dài như hóa chất. Theo thống kê, thuốc đích có thể giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho bệnh nhân lên tới 36,8 tháng.

Bên cạnh đó, liệu pháp miễn dịch ngày càng đa dạng với nhiều loại thuốc mới. Trước đây, phần lớn thuốc miễn dịch là thuốc độc quyền với chi phí rất cao, nhưng hiện đã có thêm các thuốc tương đương sinh học, giá thành thấp hơn song vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.

chan-doan-hinh-anh-bv-k.jpg
Bệnh nhân ung thư được điều trị bằng phương thức tiên tiến.

Tuy nhiên, do cơ chế tác động phức tạp và chi phí lớn, việc lựa chọn và phối hợp thuốc đòi hỏi bác sĩ phải cân nhắc kĩ lưỡng. Nếu phác đồ không phù hợp, người bệnh có thể tốn kém chi phí nhưng hiệu quả điều trị không như kì vọng.

Trong số các thuốc mới, GS Quảng cho biết thuốc Pembroria của Nga là thuốc tương đương sinh học với các thuốc miễn dịch đang được sử dụng phổ biến tại các nước phương Tây. Thuốc có hiệu quả điều trị tương đương nhưng giá thành thấp hơn nhiều, khoảng 18 triệu đồng/lọ, trong khi thuốc Keytruda có giá khoảng 60 triệu đồng/lọ. Thuốc này đã được nhập khẩu về Việt Nam và Bệnh viện K đang lên kế hoạch đấu thầu để người bệnh có thể tiếp cận rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Không chỉ thuốc, lĩnh vực vật lí xạ trị cũng có nhiều bước tiến quan trọng. Các hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại đã dần thay thế máy coban truyền thống, giúp giảm ảnh hưởng tới môi trường, hạn chế tổn thương mô lành và nâng cao độ chính xác trong điều trị.

Theo GS Quảng, hiện Việt Nam chưa có mã ngành đào tạo chính quy về xạ trị và vật lí y khoa, chủ yếu các bệnh viện tự đào tạo nội bộ. Vì vậy, các hội thảo khoa học chuyên sâu có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho kĩ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên ngành.

Trong thời gian tới, Bệnh viện K dự kiến phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và Cục Đào tạo mở mã ngành đào tạo kĩ thuật viên xạ trị. Năm 2025, bệnh viện sẽ đầu tư thêm 4 máy xạ trị thế hệ mới, đặt tại cả ba cơ sở, nâng cao năng lực điều trị.

Nhờ được đầu tư đồng bộ về thiết bị và nhân lực, thời gian chờ xạ trị của người bệnh đã giảm đáng kể. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện K thực hiện xạ trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, người bệnh không còn phải điều trị vào đêm muộn như trước, qua đó cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc và điều kiện điều trị.

Cá thể hóa điều trị: Vai trò xuyên suốt của dược lâm sàng

Trong hai ngày 18–19/12, tại Hà Nội, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo khoa học “Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lí y khoa cho kỉ nguyên điều trị chính xác”, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, cán bộ y tế giàu kinh nghiệm đến từ các cơ sở y tế và tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, hội thảo tập trung làm rõ vai trò của dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức ung thư, cũng như vị trí ngày càng quan trọng của vật lí y khoa trong kỉ nguyên điều trị chính xác, qua đó góp phần định hướng chiến lược phát triển các lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và kiểm soát ung thư tại Việt Nam.

ts-quang.jpg
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K
﻿thông tin về mô hình điều trị đa mô thức, đa chuyên khoa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện K trong việc phối hợp tổ chức hội thảo, nhằm thúc đẩy ứng dụng an toàn, chính xác và hiệu quả dược lâm sàng và vật lí y khoa trong mọi khía cạnh chẩn đoán, điều trị ung thư. Mục tiêu không chỉ là tiếp cận công nghệ mới, mà còn biến những tiến bộ đó thành lợi ích thực tiễn, cá thể hóa cho từng người bệnh.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, dược lâm sàng tham gia xuyên suốt quá trình điều trị, từ lựa chọn phác đồ, sử dụng thuốc an toàn, hợp lí, đến theo dõi hiệu quả và độc tính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các bệnh viện đầu ngành, cơ sở đào tạo và Hội Vật lí Y khoa Việt Nam nhằm hoàn thiện khung pháp lí, tiêu chuẩn năng lực cho nhà vật lí y khoa; gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, kiểm soát chất lượng và an toàn bức xạ; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo chương trình, tại 6 phiên làm việc, các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi về nhiều chuyên đề trọng tâm như phát triển dược lâm sàng trong ung thư, vai trò của dược lâm sàng trong chăm sóc toàn diện người bệnh, vật lí y khoa trong điều trị chính xác, xạ trị ung thư hiện đại và ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán, điều trị.

Hà Minh
#Điều trị ung thư tiên tiến #Dược lâm sàng cá thể hóa #Vật lí y khoa trong ung thư #Thuốc miễn dịch và thuốc đích #Xạ trị hiện đại và đầu tư công nghệ #Ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán và điều trị

