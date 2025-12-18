Ám ảnh kích thước ‘cậu nhỏ’: Nhiều nam giới đang tự làm hại mình

TPO - Kích thước “cậu nhỏ” từ lâu là nỗi băn khoăn thầm kín của không ít nam giới. Nhiều người tự ti, lo lắng mình “không đủ lớn”, thậm chí tìm đến các biện pháp can thiệp nguy hiểm. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phạm Đức Mạnh, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng phần lớn những lo lắng này bắt nguồn từ thiếu hiểu biết khoa học và những chuẩn mực phi thực tế.

Thưa bác sĩ, trong thực tế thăm khám, nỗi lo về kích thước dương vật có phổ biến không?

Rất phổ biến. Đây là một trong những lí do thường gặp khiến nam giới tìm đến bác sĩ nam học, đặc biệt ở nhóm tuổi trẻ và trung niên. Đáng nói là đa số các trường hợp đến khám đều có kích thước dương vật hoàn toàn bình thường theo tiêu chuẩn y khoa, nhưng lại tự ti vì so sánh với hình ảnh trên mạng, phim ảnh hoặc những thông tin truyền miệng thiếu căn cứ.

Vậy đâu là con số “chuẩn” về kích thước dương vật của nam giới Việt Nam?

Một trong những nghiên cứu có giá trị khoa học cao được thực hiện tại Việt Nam là nghiên cứu của Nguyễn Thành Như và cộng sự năm 2008. Theo đó, chiều dài dương vật trung bình của nam giới Việt Nam trưởng thành khi cương là 11,2 ± 1,7 cm, khi xìu là 6,6 ± 1,4 cm. Những con số này rất quan trọng vì được đo theo phương pháp chuẩn, có gây cương nhân tạo bằng thuốc trong điều kiện bệnh viện. Kết quả cho thấy kích thước dương vật của nam giới Việt Nam không có gì bất thường, thậm chí tương đương với nhiều quốc gia châu Á khác. Việc cho rằng “nam giới Việt nhỏ” là một nhận định thiếu cơ sở khoa học.

Nam giới phải gạt bỏ sự e ngại, trao đổi thẳng thắn với bác sĩ

﻿những vấn đề bản thân đang gặp phải.

Khi nào thì dương vật được coi là “nhỏ” theo định nghĩa y khoa, thưa bác sĩ?

Y khoa có định nghĩa rất rõ. Ở người Việt Nam, dương vật được coi là nhỏ thực sự (micropenis) khi chiều dài lúc cương dưới 7,8 cm và lúc xìu dưới 3,8 cm. Đây không phải con số tùy ý mà dựa trên nguyên tắc thống kê: nhỏ hơn trung bình trừ đi hai lần độ lệch chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ một tỉ lệ rất nhỏ nam giới rơi vào nhóm này. Phần lớn những người tự cho rằng mình “nhỏ” thực chất vẫn nằm trong giới hạn hoàn toàn bình thường.

Nhiều người tự đo tại nhà và càng đo càng… lo. Việc đo đạc có đơn giản không?

Không hề đơn giản. Đo chiều dài dương vật khi cương chuẩn xác là một thủ thuật y khoa, phải thực hiện tại bệnh viện bằng cách tiêm thuốc vào thể hang để gây cương. Thủ thuật này có nguy cơ biến chứng như cương đau kéo dài nên không thể tự làm. Chính vì vậy, các nghiên cứu đo được chiều dài cương thực sự như nghiên cứu năm 2008 ở Việt Nam là rất hiếm và rất giá trị. Một phương pháp thay thế tương đối là đo chiều dài dương vật kéo ở trạng thái xìu, nhưng con số này vẫn chỉ mang tính ước đoán.

Trước áp lực tâm lí đó, nhiều nam giới tìm đến các biện pháp “tăng kích thước”. Quan điểm của bác sĩ thế nào?

Tôi phải nhấn mạnh rằng phần lớn các phương pháp đang được quảng cáo tràn lan là không hiệu quả, thậm chí cực kì nguy hiểm. Chẳng hạn, tiêm mỡ tự thân hay bơm silicone lỏng có thể gây biến dạng nặng, vón cục, nhiễm trùng, để lại hậu quả rất khó khắc phục. Việc sử dụng testosterone cũng không giúp tăng kích thước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngay cả phẫu thuật cắt dây treo dương vật, dù có thể làm dương vật dài thêm 2–3 cm, vẫn là can thiệp ngoại khoa xâm lấn, hiệu quả hạn chế và cần cân nhắc rất kĩ.

Có phương pháp nào an toàn hơn, thưa bác sĩ?

Y văn gần đây ghi nhận một hướng đi tương đối triển vọng là dụng cụ kéo giãn dương vật (penile extender). Một số nghiên cứu cho thấy sau vài tháng sử dụng, chiều dài dương vật khi cương có thể tăng trung bình khoảng 1,5-1,7 cm. Tuy nhiên, đây chưa phải “giải pháp thần kì”. Người sử dụng cần kiên trì, đúng chỉ định và vẫn cần thêm các nghiên cứu dài hạn để khẳng định hiệu quả và độ an toàn tuyệt đối. Quan trọng nhất, trong hầu hết trường hợp, liệu pháp tâm lí và tư vấn y khoa mới là yếu tố then chốt giúp nam giới vượt qua nỗi ám ảnh về kích thước.

Với trẻ em, nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy dương vật của con nhỏ. Điều này có đáng ngại không?

Phần lớn các trường hợp là dương vật vùi - tức dương vật phát triển bình thường nhưng bị che bởi lớp mỡ vùng mu. Đây là một tình trạng sinh lí, thường tự hết khi trẻ bước vào dậy thì, không cần can thiệp. Phẫu thuật chỉ đặt ra khi có bệnh lí kèm theo như hẹp bao quy đầu hoặc rối loạn chức năng. Can thiệp chỉ vì lí do thẩm mĩ có thể để lại sẹo xấu và không được khuyến khích.

Bác sĩ muốn gửi thông điệp gì tới nam giới đang tự ti vì kích thước dương vật?

Kích thước dương vật không quyết định bản lĩnh đàn ông hay chất lượng cuộc sống tình dục. Với nam giới Việt Nam, chiều dài trung bình khi xìu là 6,6 cm, khi cương là 11,2 cm - đó là hoàn toàn bình thường. Sự tự tin thực sự không được đo bằng centimet, mà bằng sự hiểu biết, chấp nhận cơ thể mình và biết tìm đến bác sĩ chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường, thay vì chạy theo những can thiệp thiếu an toàn.

Cảm ơn bác sĩ!